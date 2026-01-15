해병대 교육훈련단 김수용 준장, 제43대 해병대 교육훈련단장 취임

해병대 교육훈련단은 14일 부대 내 김성은관에서 제42대 교육훈련단장 이종문 준장 이임 및 제43대 교육훈련단장 김수용 준장 취임식을 거행했다고 15일 밝혔다.

이날 행사에는 주일석 해병대사령관과 포항특정경비지역사령부 주요 지휘관, 이·취임 단장 가족 및 현역 장병 및 군무원이 참석해 이임 단장의 영전과 신임 단장의 취임을 축하했다.

14일 김수용 신임 해병대 교육훈련단장이 취임사를 하고 있다. 해병대 제공

행사는 국민의례, 인사명령 낭독, 군기 이양, 이임사, 취임사 등의 순서로 진행됐다.

새로이 취임한 김수용 교육훈련단장(준장, 학사90기)은 해병대 6여단 61대대장, 해병대 2사단 8여단장, 해병대사령부 인사처장, 해병대 항공단장 등 조직 내 핵심 주요 직책을 두루 역임하며 군사적 전문성과 정책적 식견뿐만 아니라 합리적인 리더십과 온화한 인품을 두루 갖추었다는 평가를 받는다.

14일 김수용(왼쪽) 신임 해병대 교육훈련단장이 주일석(가운데) 해병대사령관, 이종문(오른쪽) 이임 해병대교육훈련단장과 기념촬영을 하고 있다.

김수용 교육훈련단장은 취임사를 통해 “교육훈련단은 강인한 해병, 책임있는 리더를 길러내는 해병대의 심장이자 출발점”이라며 “해병대다운 미래인재 육성을 위해 모든 역량을 집중하도록 하겠다”고 다짐했다.

한편, 지난 13개월 임기 동안 ▲아침이 설레는 활기찬 병영 구현 ▲해병대 정신 충만한 해병 육성 ▲미래를 준비하는 교육훈련체계 구축 ▲예비전력의 즉응태세 확립 성과를 달성하고 이임하는 이종문(해사51기) 준장은 해병대사령부 참모장으로 영전했다.