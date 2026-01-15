메뉴보기메뉴 보기 검색

"부산의 명물"…롯데칠성, 삼진포차서 '백화수복 어묵포차 팝업' 진행

박윤희 기자
롯데칠성음료의 대표 청주 ‘백화수복’이 16일부터 25일까지 열흘간 부산 광안리 카페거리에 위치한 ‘삼진포차’에서 ‘백화수복 어묵포차 팝업’ 행사를 진행한다고 15일 밝혔다. 

 

이번 팝업은 ‘福을 마시는 포장마차’ 라는 콘셉트로 겨울철에 잘 어울리는 백화수복과 삼진어묵의 페어링을 통해 따뜻한 겨울의 낭만을 전하고자 기획됐다. 

 

1945년에 첫 선을 보인 ‘백화수복’은 100% 국산 쌀의 외피를 30% 정도 도정 후, 저온 발효 공법과 숙성 방법으로 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛이 특징인 알코올 도수 13도의 청주 제품이다.

 

특히, 180ml 용량의 ‘백화수복 원컵’은 작년 삼진포차, 캠핑 조리도구 브랜드 ‘800도씨’와의 협업 이벤트 등 다양한 소비자 대상 프로모션을 진행하며 전년 대비 약 두 배의 판매고를 기록했다.

 

네 번째 시즌을 맞이한 ‘삼진포차’는 ‘삼진어묵’이 지난 2024년 6월부터 부산 광안리에서 시즌제로 운영 중인 팝업형 루프탑 포차로 성인 1인당 19,900원의 입장료로 안주와 주류를 자유롭게 즐길 수 있어 부산 시민 및 부산을 찾은 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있으며 이번 시즌은 2월 말까지 운영할 예정이다.

 

‘백화수복’은 ‘삼진포차’내에 자체 어묵 포차를 만들어 백화수복과 삼진어묵을 함께 경험할 수 있는 전용 공간을 운영하며 복주머니 형태의 손난로 굿즈를 증정할 계획이다.

 

롯데칠성음료 관계자는 “지난 해 다양한 이벤트로 성장세를 탄 ‘백화수복 원컵’에 대한 깊은 감사와 따끈하게 데워 마실 수 있는 제품의 특징을 강조하고자 이번 팝업행사를 기획했다”며, “올해도 소비자들께서 겨울을 넘어 다양한 계절에 ‘백화수복 원컵’을 즐겁게 경험할 수 있도록 다양한 마케팅을 진행할 예정”이라고 말했다.

