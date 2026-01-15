“BTS 온대”…부산 공연 발표에 숙박업소 ‘바가지’ 재현 우려

방탄소년단(BTS)이 완전체로 4년 만에 월드투어를 진행한다는 소식이 전해지자 지역 숙박업계가 들썩이고 있다.

15일 엔터테인먼트 업계와 소속사 빅히트뮤직에 따르면 BTS는 오는 4월 9일 첫 공연을 시작으로 북미·유럽·남미·아시아 등 세계 34개 도시에서 총 79회 규모의 월드투어를 진행한다.

국내 공연은 비수도권 중 유일하게 부산에서 6월 12~13일 양일간 열린다. 특히 6월 13일은 BTS의 데뷔일이며, 부산이 멤버 지민·정국의 고향이라는 점에서 팬들의 기대감이 크다. 공연 장소는 아직 공개되지 않았다.

방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직

공연 일정이 발표되자마자 부산 지역 호텔의 당일 온라인 예약은 빠르게 소진됐다. 일부 객실만 풀린 상태였지만 발표 후 몇 시간 만에 예약 가능 객실을 찾기 어려울 정도로 수요가 몰린 것으로 전해졌다. 해운대·부산진구·영도구 일대 특급 및 3~4성급 호텔의 온라인 예약 페이지에는 ‘예약 불가’ 표시가 잇따랐다.

한 특급 호텔 관계자는 “4~5시간 만에 온라인 예약 물량이 대부분 나갔다”며 “아미(BTS 팬덤)들은 인증 문화가 있어서 예매 속도가 빠른 편이지만 이번 수요는 체감상 더 컸다”고 말했다.

수요가 급증하면서 ‘바가지요금’ 우려도 제기되고 있다. 숙박 예약 중개 플랫폼에서는 공연 당일 부산의 한 특급 호텔 디럭스 더블룸 가격이 78만5000원으로 노출됐는데, 이는 직전 주(29만8000원)나 다음 주(39만원) 대비 두 배 이상 높은 수준이다. 해운대의 유명 4성급 체인 호텔 역시 평균 30만원대이던 객실 가격이 60만원대 중후반까지 치솟은 사례가 확인됐다.

다만 호텔 측은 가격 상승이 중개 플랫폼의 판매 방식에서 비롯된 경우도 있다고 설명했다. 한 특급 호텔 관계자는 “해당 가격은 호텔이 직접 책정한 금액이 아니다. 우리는 그렇게 할 수도 없고 하지도 않는다”며 “중개사가 여행사로부터 확보한 객실을 자체적으로 판매하는 사례가 있다”고 말했다.

앞서 부산에서는 2022년 BTS 무료 콘서트 당시에도 숙박 요금 급등 논란이 있었다. 당시 일부 숙소는 평소 대비 30배 가까운 금액을 제시했다가 비판을 받았고, 이에 부산시는 숙박 요금 신고센터 운영과 현장점검을 실시해 시정 조치를 요구한 바 있다.