포항시 청림·일월동, 106억 투입 ‘도시재생 맑음 충전’ 본격 착수

2026년 ‘우리동네살리기’ 본격 착수, 도시재생 공모 ‘2관왕’

포항시, 국비 57억 확보, 청림·일월동에 106억 규모 도시재생 본격화

고령친화 생활마을로 탈바꿈, 주거환경의 비약적 개선 기대

경북 포항시 남구 청림·일월동 일원이 공해와 노후화의 이미지를 벗고 건강과 활력이 넘치는 ‘맑음 충전’ 마을로 거듭 태어난다.

포항시는 국토교통부 주관 ‘우리동네살리기’ 공모 선정에 이어 ‘생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업’까지 잇따라 선정됐다.

포항 청림·일월 우리동네살리기 마스터플랜 구상도. 포항시 제공

이를 통해 국비 57억 800만 원을 포함한 총사업비 106억 2200만 원을 확보했다. 이로써 시는 올 1월부터 2029년까지 청림·일월동의 정주 여건을 개선하는 도시재생 프로젝트를 본격 추진한다.

이번 사업은 철강공단 배후지로서 겪어온 청림·일월동의 환경 문제를 해결하고 고령화된 마을에 활력을 불어넣기 위해 기획됐다.

시는 올해 1차로 23억 4300만 원을 투입해 노후 주택을 수리하는 ‘집수리 사업’과 주민 건강 증진을 위한 ‘건강·클린센터’ 실시설계 착수, 비대면 진료시스템 및 지능형 CCTV 구축 등 스마트기술을 활용하여 정주여건을 개선하는 스마트기술 지원사업에 착수한다.

주요 사업은 4대 핵심 분야로 추진된다.

▲청림·일월 건강·클린센터 조성 및 비대면 진료 시스템 도입(건강·클린 케어) ▲노후 주택 수리(집수리 동행사업) 및 AI 지능형 CCTV 설치(주거 안심) ▲어르신·어린이 등 교통약자를 위한 친환경 보행 환경 개선(보행 혁신) ▲미세먼지 모니터링 및 스마트 화재 알림 시스템 구축으로 환경·보건·안전 분야의 편의성 극대화(스마트 기술 접목)이다.

특히 2026년에는 4대 핵심 사업 내에서도 노후 주택 수리를 주력으로 해 주민의견 수렴을 통한 청림동 경관 가이드라인 수립, 집수리 교육프로그램 시행 등 주민과 함께하는 도시재생사업을 추진할 계획이다.

이번 사업은 현재 추진 중인 고령자 복지주택 사업, 호국역사문화관, 연오랑세오녀 파크골프장 조성 등 인근 주요 사업들과 연계되어 지역 내 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대된다.

이도형 도시재생과장은 “단일 지역에 도시재생 관련 공모사업이 연이어 선정돼 대규모 국비를 확보한 것은 매우 이례적이고 값진 성과”라며, “단순한 환경 개선을 넘어 주민이 주도하고 첨단 기술이 뒷받침되는 지속가능한 도시재생의 롤모델을 만들어 청림·일월동에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 강조했다.

한편, 포항시는 2026년 1월 실시설계 및 성과지표 설정을 시작으로 2029년까지 단계적으로 사업을 완료해 시민들이 직접 체감할 수 있는 정주 여건의 변화를 끌어낼 방침이다.