IBK기업은행과 ‘승점 6‘짜리 경기 앞둔 GS칼텍스 이영택 감독 “4라운드 남은 3경기, 흥국생명과 5라운드 첫 경기가 중요해...반드시 잡는다” [장충 현장 프리뷰]

[장충=남정훈 기자] GS칼텍스와 IBK기업은행의 2025~2026 V리그 여자부 4라운드 맞대결이 펼쳐진 15일 서울 장충체육관. 이날 경기 전까지 IBK기업은행이 승점 32(10승11패)로 4위, GS칼텍스가 승점 30(10승11패)로 5위로 중위권 싸움을 치열하게 전개 중이다. 전날 3위 흥국생명(승점 39, 12승10패)이 선두 도로공사를 3-1로 꺾고 승점 3을 챙기면서 두 팀의 사정은 더욱 급해졌다. 흥국생명 추격을 위해서 반드시 서로를 이겨야 하는 ‘승점 6’ 짜리 매치업이 성사된 셈이다.

모든 경기가 중요하겠지만, 이날 패배 시 더욱 타격이 큰 상황이라 경기를 앞두고 만난 두 사령탑의 얼굴엔 묘한 긴장감이 흘렀다. 최근 팀 분위기는 상반되는 두 팀이다. IBK기업은행이 4연승을 달리고 있는 반면 GS칼텍스는 4라운드 들어 2연승을 달리다가 지난 10일 선두 도로공사를 만나 0-3 완패를 당했다. 5위로 처져있는 GS칼텍스가 IBK기업은행보다는 승리가 조금 더 절실한 상황이다. GS칼텍스 이영택 감독은 “4라운드 남은 3경기가 저희에게 참 중요하다. 오늘 경기를 시작으로, 20일 정관장전, 23일과 29일 흥국생명과 4,5라운드 연전까지 이 경기들이 올 시즌 성적을 좌우할 경기들”아라면서 “선수들과의 미팅에서 남은 일정의 중요성에 대해 얘기를 나눴다. 부담이 안 됐으면 하는 마음이지만, 경기의 중요성은 선수들도 알아야할 것 같아서 미팅하면서 얘기했다”라고 설명했다.

GS칼텍스가 답보 상태는 현재 상황을 떨쳐내고 순위싸움에서 이겨내기 위해선 가장 필요한 것. 기복 줄이기다. 이 감독은 “승부처에서 고비를 못 넘는 모습이 나오는 게 아쉽다. 그동안 일정이 빡빡해 체력적으로 힘들었던 것도 기복에 영향을 줬다”라면서 “이번 경기 앞두고는 휴식도 잘 취했고, 컨디션 조절도 잘했다. 체력적 부분에서는 큰 문제없이 잘 해내갈 것이라고 생각한다”라고 설명했다.

GS칼텍스의 경기에서 실바(쿠바)의 활약은 ‘상수’다. 결국 아웃사이드 히터진에서 얼만큼 실바의 뒤를 받쳐주느냐에 따라 경기력이 달라진다. 이 감독도 “레이나와 (유)서연이가 뚫이면 수월하게 경기가 풀린다. 실바에게 공을 많이 안 주고 이길 수 있다면 최고겠지만, 실바를 안 쓸순 없다. 어느 정도 실바가 해줘야 하는 몫이 있다. 세터들과 실바의 공격 점유율에 대해서도 얘기를 나눴는데, 정답은 없다. 세터들이 부담없이 편하게 실바에게 공을 올려줬으면 하는 바람이다”라고 답했다.

IBK기업은행을 잡기 위해선 역시 주 공격수인 빅토리아(우크라이나) 봉쇄가 가장 중요하다. 이 감독은 “빅토리아가 아웃사이드 히터로 뛰면서 수비 이후 반격 상황에서 공격을 더 원활하게 하는 것 같더라. 대응을 위해 블로킹 자리나 수비를 많이 준비했다. 3라운드 맞대결에선 패했지만, 오늘은 저희가 준비한 계획이 잘 맞아떨어진다면 승리할 수 있다”라고 각오를 다졌다.