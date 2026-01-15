전북 종교계 지도자들 ‘종교의 자유·사회적 책임’ 선언

전북 지역 종교계 지도자들이 종교의 자유를 모든 신앙인의 보편적 권리로 존중하고, 사회적 책임을 강화하겠다는 내용을 담은 ‘종교의 자유와 사회적 책임 선언문’을 채택했다.

전북종교인연합(상임공동의장 허종현·이상재·혜광스님)은 15일 전주시 덕진구 안덕원로 전북UPF 세미나실에서 ‘종교의 자유와 사회적 책임을 위한 포럼’을 개최했다. 한국종교협의회와 KCLC 후원으로 이뤄진 이날 포럼에는 기독교·불교·유교·원불교·천도교·가정연합·신종교 등 다양한 종단 지도자와 시민, 학계 인사 등 50여명이 참석했다.

15일 전북 전주시 전북UPF 세미나실에서 전북종교인연합 주최로 열린 ‘종교의 자유와 사회적 책임을 위한 포럼’에서 각 종단 지도자와 학계, 시민 등이 손가락 하트를 만들어 보이고 있다. 전북종교인연합 제공

허종현 상임공동의장은 환영사에서 “물질만능주의와 도덕적 혼란이 깊어질수록 종교의 본질적 사명이 더욱 중요해진다”며 “생명 존중과 정의, 봉사와 연대를 통해 종교의 사회적 책임을 강화해야 할 때”라고 강조했다. 윤석화 회장도 축사를 통해 “모든 종교가 지향하는 목적지는 하나이며 서로를 비추는 등불이 돼야 한다”고 말했다.

포럼 좌장을 맡은 이상재 상임공동의장(전북대 객원교수)는 “이번 행사를 계기로 종단 간 교류와 대화가 더욱 활발해지고, 약자와 동행하는 따뜻한 지역 사회를 만들어 가길 기대한다”고 말했다.

허종현 신부는 ‘종교의 자유와 사회적 책임’에 관한 주제 발표를 통해 일제강점기 이후 지금까지 주류 종교와 소수 종교의 발전 과정과 한국 사회의 정교분리 정책 실상 등을 소개하고, 종교의 자유를 둘러싼 국내외 논의 흐름을 설명했다.

15일 전북 전주시 전북UPF 세미나실에서 열린 ‘종교의 자유와 사회적 책임을 위한 포럼’에서 패널들이 토론을 벌이고 있다. 전북종교인연합 제공

한국종교학회 안신 교수는 발제문에서 “종교는 공동체의 도덕적 나침반으로서 역할을 수행해야 하며, 종교 복지와 교육을 통해 사회적 약자 보호와 통합에 기여해야 한다”고 밝혔다.

이어진 패널토론에서는 자황 스님이 불교적 관점에서 종교의 자유와 사회적 책임을 설명하고, 천주평화연합(UPF) 전북회장인 정병수 박사는 종교 자유 논의의 한계와 이를 극복하기 위한 합리적 실천 방안을 제시했다.

15일 전북 전주시 전북UPF 세미나실에서 열린 ‘종교의 자유와 사회적 책임을 위한 포럼’에서 각 종단 지도자 등이 공동 선언문에 서명한 뒤 사랑의 하트를 만들어 보이며 기념 촬영하고 있다. 전북종교인연합 제공

이날 참석자들은 ‘종교평화 선언문’에도 서명했다. 선언문에는 모든 개인과 공동체의 신앙 자유 평등 보장과 종교의 선한 사회적 영향력 확대, 종교 간 대화와 협력을 통한 건강한 사회 공동체 형성 등 핵심 원칙을 담았다.

한편, 이날 행사에는 종교계 인사 외에도 김옥길 대한노인신문사 명예회장, 신재봉 전북효도회 회장, 지모또 유끼꼬 여성연합 전북회장, 유양희 순창향교 전교 등 민간단체 관계자들이 함께했다.