포항시, 글로벌 마이스도시 도약 위한 ‘마이스 앰버서더’ 공식 위촉

지속가능한 국제회의 도시 포항, 민·관 협력으로 국제행사 유치 본격화



경북 포항시는 15일 시청 대외협력실에서 ‘포항 마이스(MICE) 앰버서더 위촉식’을 처음으로 열고 글로벌 네트워크와 전문성을 갖춘 민간 전문가를 공식 홍보대사로 임명했다고 밝혔다.

포항시는 15일 시청 대외협력실에서 ‘포항 마이스 앰버서더 위촉식’을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 박일준 대한상공회의소 상근부회장, 이강덕 포항시장, 최재철 (재)기후변화센터 이사장). 포항시 제공

이번 위촉식은 포항시가 국제회의 유치 경쟁력을 강화하고 글로벌 마이스도시로의 도약을 본격화하기 위해 마련됐다.

최재철 (재)기후변화센터 이사장과 박일준 대한상공회의소 상근부회장을 포항 마이스 앰버서더로 위촉했다.

위촉 기간은 올해 1월부터 2028년 1월까지 2년 간이다.

위촉식에서는 홍보대사 위촉패 전달과 함께 기념촬영 및 오찬이 진행됐다.

특히 위촉 대상자들은 포항시의 국제회의 유치 전략 및 주요 활동 계획에 대한 의견을 나누며 향후 ‘마이스 앰버서더’로서의 역할에 대한 기대감을 나타냈다.

최재철 이사장은 외교·기후·국제협력 분야에서 풍부한 경험과 글로벌 네트워크를 보유한 인사로, 국제회의 및 포럼 연계에 강점을 지니고 있다.

박일준 상근부회장은 산업·경제·기후 정책 전반을 아우르는 전문성을 바탕으로 산업 연계형 마이스 콘텐츠 확산에 기여할 것으로 기대된다.

이들은 앞으로 세계녹색성장포럼(WGGF) 등 주요 행사 참여와 세션 운영은 물론, 국회 포럼 등 국내외 주요 네트워크를 가동해 대규모 국제회의 유치를 위한 전방위적인 홍보 활동을 펼칠 계획이다.

포항시는 이번 마이스 앰버서더 위촉을 계기로 민·관 협력 기반의 국제회의 유치 체계를 강화하는 한편 산업·환경·기술을 아우르는 차별화된 마이스 도시 브랜드를 구축해 나갈 방침이다.

이강덕 포항시장은 “이번 마이스 앰버서더 위촉은 신년을 맞아 포항의 국제 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 의미 있는 출발점”이라며 “국제회의 유치를 통해 산업·환경·기술이 어우러진 지속가능한 도시 이미지를 구축할 수 있도록 시 차원에서 적극 지원하겠다”고 말했다.