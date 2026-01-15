리시브에 매세트 요동친 ‘승점 6’짜리 매치...덜 흔들린 IBK기업은행이 GS칼텍스 누르고 5연승 달리며 5할 승률 회복, 여오현 대행 체제 10승3패 상승세 [장충 현장 리뷰]

[장충=남정훈 기자]우승후보 1순위라는 평가 속에 시즌을 시작했으나 1승8패라는 최악의 출발을 보였던 IBK기업은행이 드디어 5할 승률을 회복했다. 김호철 감독 자진사퇴 후 여오현 감독대행 체제로 재편한 이후 10승3패의 상승세를 탄 덕분이다.

IBK기업은행은 15일 서울 장충체육관에서 열린 2025~2026 V리그 여자부 4라운드 GS칼텍스와의 원정경기에서 세트 스코어 3-1(25-21 25-15 17-25 25-23)로 이겼다. 5연승을 달린 IBK기업은행은 승점 3을 추가해 승점 35(11승11패)가 되며 2위 현대건설(승점 39, 13승9패), 3위 흥국생명(승점 39, 12승10패)와의 격차를 줄였다. 18일 예정된 흥국생명과의 4라운드 홈경기에서 승리하면 단숨에 상위권 도약도 가능해진 IBK기업은행이다.

반면 GS칼텍스는 순위 경쟁팀인 IBK기업은행과의 ‘승점 6’짜리 맞대결에서 세터진의 경기 운영 난조, 세트별 기복으로 인해 2연패에 빠졌다. 허세홍 GS칼텍스 대표이사 겸 구단주가 올 시즌 처음 장충체육관을 찾았지만, 패배를 지켜봐야만 했다. 승점 추가에 실패한 GS칼텍스는 승점 30(10승12패)에 그대로 머물며 중위권 싸움에서 한 발 떨어졌다. 발등에 불이 떨어진 GS칼텍스다.

이날 경기 전까지 승점 2 차이로 4,5위를 달리고 있는 팀간의 맞대결이라 치열한 접전이 예상됐지만, 의외로 승부는 싱겁게 갈렸다.

이날 승부는 사실상 1세트에 갈렸다. 1세트 초중반까지만 해도 일진일퇴 공방전을 거듭하며 초접전 양상이었지만, 세트 후반 집중력에서 IBK기업은행이 한 수 위였다. 경기 전 GS칼텍스 이영택 감독이 GS칼텍스의 보완 요소로 “승부처마다 고비를 못 넘기는 모습이 나온다”라고 했는데, 이날 경기 1세트가 딱 그랬다. 세트 후반 세터 김지원의 토스 연결이 너무 흔들렸다. 그 바람의 공격수들의 공격에서는 범실이 다수 나왔다. 18-20에서 실바의 시간차가 코트 밖으로 벗어났고, 이어진 랠리에서도 레이나의 오픈 공격이 네트에 걸렸다. 그 과정에서 실바를 향한 토스가 때릴 수 없게 올라와 리베로 한수진이 가까스로 넘기는 장면도 나왔다. 반면 IBK기업은행의 빅토리아(우크라이나)가 아웃사이드 히터로 출전해 GS칼텍스 공격의 정수인 실바(쿠바)와 맞물려돌아가면서 블로킹으로 실바의 예봉을 무디게 만든 게 주효했다. 24-21에서 원포인트 서버로 투입된 김수빈의 서브 득점으로 1세트를 가뿐하게 잡으며 기선을 제압한 IBK기업은행이다.

2세트 들어 GS칼텍스 이영택 감독은 세터를 안혜진으로 교체했다. 1세트 후반 김지원이 흔들린 것을 인정한 용병술이었다. 지난달 2일 현대건설전에서 무릎통증이 재발해 한 달 이상을 쉰 뒤 지난 10일 도로공사전에서 한 차례 코트에 모습을 드러내며 복귀전을 치른 안혜진은 이날 2세트에 분위기 전환의 중책을 맡았지만, 오랜 기간 공백으로 인한 실전 감각 저하로 인해 그 역할을 수행하기엔 역부족이었다. 게다가 GS칼텍스 리시브 라인도 안혜진을 도와주지 못했다. 2세트 GS칼텍스의 리시브 효율은 0%였다. 23개의 리시브를 받아 단 4개만 안혜진 머리 위에 올려줬고, 서브득점을 4개나 허용했다. IBK기업은행 서버들은 리시브에 약점이 있는 레이나에게 절반에 가까운 11개의 서브를 집중했고, 레이나는 3개만 정확하게 연결했고 서브득점도 혼자 3개를 먹었다. 가뜩이나 안혜진의 오랜만의 실전 출전인데 리시브라는 재료도 주어지지 않으니 GS칼텍스의 경기력이 좋을리 없었다. 제아무리 실바가 V리그 내에서 오픈 공격을 가장 잘 때리는 외인이라도 한계가 있었다. 2세트는 IBK기업은행이 시종일관 앞서간 끝에 10점차 대승으로 마무리했다.

IBK기업은행의 완승으로 가는 분위기였지만, 여자배구의 가장 큰 매력은 예측불가능성이라고 했던가. 3세트 중반, 한 순간에 IBK기업은행의 리시브 라인이 무너졌다. GS칼텍스가 13-13에서 속공을 성공시킨 뒤 서브라인에 선 오세연의 서브 때 단숨에 연속 6점을 내며 분위기 반전에 성공했다. 오세연의 서브에 IBK기업은행의 리시브 라인이 무너졌고, 최유림과 실바의 연속 오픈 공격 성공, 오세연의 서브득점, 실바의 빅토리아 공격 블로킹, 육서영의 리시브가 그대로 넘어온 것을 실바가 다이렉트 킬로 처리하며 19-13으로 크게 달아났고, 그대로 3세트를 따냈다.

이렇게 되면 GS칼텍스가 4세트 초반 힘을 내야 마땅하지만, 분위기는 또 한 번 요동쳤다. 이번에도 리시브가 문제였다. 빅토리아의 연속 퀵오픈으로 2-0을 만든 IBK기업은행은 이주아의 서브가 GS칼텍스 주전 리베로 한수진을 무너뜨리는 서브득점을 터뜨리며 기세를 올렸다. 이날 경기 내내 주전 리베로임에도 2세트까지 리시브 효율 0%였던 한수진의 리시브 불안이 4세트 초반 터져버렸다. IBK기업은행은 킨켈라의 퀵오픈과 최정민이 레이나의 시간차를 막아내며 5-0까지 달아났고, 한 번 흔들린 GS칼텍스의 경기력이 좀처럼 살아나지 못하자 IBK기업은행은 11-3까지 점수 차를 벌리며 일찌감치 승기를 잡는 듯 했다.

그러나 승점 3을 고스란히 헌납할 위기에 빠진 GS칼텍스도 이대로 물러서진 않았다. 팀의 위기를 지켜보던 실바가 분연히 나서 전매특허인 고공강타로 IBK기업은행의 코트를 폭격하며 14-15, 한 점차까지 따라붙으면서 경기 양상을 접전으로 바꿔버렸다. 14-17에서 상대의 네트터치 범실과 ‘서베로’로 투입된 김효임의 서브득점, 실바의 오픈 공격이 성공하면서 GS칼텍스는 기어코 17-17 동점을 만드는 데 성공했다. 18-18에선 원포인트 서버로 투입된 유가람이 황민경을 무너뜨리는 서브득점을 성공시켜 19-18로 경기를 뒤집어낸 GS칼텍스였다. 20-19에서는 실바의 강서브가 IBK기업은행 ‘최리’(최고의 리베로) 임명옥의 리시브마저 터뜨리는 서브득점까지 폭발시키면서 GS칼텍스가 두 점차 리드를 잡았으나 IBK기업은행도 육서영의 퀵오픈과 이주아가 실바의 후위공격을 가로막아내며 다시 21-21 동점을 만들어냈다.

22-22에서 또 다시 반전이 나왔다. 박은서가 GS칼텍스 한수진을 무너뜨리는 서브득점을 터뜨린 데 이어 육서영이 매치포인트를 만드는 퀵오픈 공격으로 24-22를 만들어냈다. 24-23에서 육서영이 이날 경기를 끝내는 마무리 공격으로 IBK기업은행의 승점 3을 온전히 챙겨냈다.

IBK기업은행은 빅토리아가 23점으로 팀 내 최다득점을 올린 가운데, 육서영(15점), 최정민(11점), 이주아(10점)까지 주전 4명이 두 자릿수 득점에 성공했다. 반면 GS칼텍스는 실바가 양 팀 통틀어 최다인 35점을 터뜨리며 분전했지만, 경기 내내 이어진 리시브 불안에 분루를 삼켜야했다.