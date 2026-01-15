미네소타, ‘시위대 vs 연방정부’ 대치 격화… 트럼프 “내란법 발동” 운운

“전문 선동가들과 내란 세력 막지 않는다면…”

“전문 선동가들과 내란 세력을 막지 않는다면,....” 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 이민 단속을 둘러싼 갈등으로 시위대와 법 집행 당국 간의 대치가 격화하고 있는 미네소타주를 겨냥해 ‘내란법(Insurrection Act) 발동’을 운운했다.

14일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 거리에서 법 집행기관 요원들과 시위대가 대치하고 있다. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “미네소타의 부패 정치인들이 법을 지키지 않고, 할 일을 할 뿐인 이민세관단속국(ICE)의 애국자들을 공격하는 전문 선동가들과 내란 세력을 막지 않는다면, 나는 과거 여러 대통령이 사용한 내란법을 발동해 한때 위대했던 그 주(州)에서 벌어지는 치욕을 신속히 끝낼 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 민주당 소속 단체장들이 관할 지역 내에서 격렬해지는 시위 상황을 완화하기 위해 노력하지 않는다면 내란법을 발동하겠다는 의미로 해석된다. 현재 미네소타 주지사와 미니애폴리스 시장은 모두 민주당 소속이다.

미네소타 미니애폴리스에서는 지난 7일 ICE 요원이 차량 검문 중, 그에 저항한 미국인 여성인 르네 니콜 굿(37)을 총으로 쏴 숨지게 하는 사건이 발생한 이후 트럼프 행정부의 초강경 불법이민자 단속에 반발하는 시민들의 시위가 이어지고 있다.