낮엔 포근하지만 밤엔 빙판길 변신… “출근길 200m 앞도 안 보여” [오늘날씨]

하루 사이 기온이 크게 오른 15일 오후 대구 중구 동성로에서 외투를 벗어 손에 든 시민들이 걸어가고 있다. 뉴스1

16일 금요일 오전까지 중부지방과 전라권, 경북 북부 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 많아 출근길 교통안전에 주의가 필요하다.

기상청에 따르면 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 전라권 등에 가시거리 200m 미만의 안개가 예고됐으며, 그 밖의 경상권 내륙에도 1km 미만의 안개가 끼겠다. 특히 인천대교, 서해대교 등 해안가 교량이나 강, 호수 인근 도로는 안개가 더 짙어질 수 있고 이슬비가 내리는 곳도 있어 평소보다 속도를 줄여야 한다.

낮 기온은 평년보다 높은 수준을 유지하겠다. 오늘 낮 최고기온은 4~16도로 예보됐으며 지역별로는 서울 5도, 대전 10도, 광주 14도, 부산 15도, 제주 17도까지 오른다. 다만 충남과 전라권을 중심으로 아침 기온이 전날보다 5~10도 낮게 나타나는 등 기온 변화가 커 건강관리에 유의해야 한다. 대부분 지역의 아침 기온이 영하권에 머무는 가운데, 낮에 녹은 눈이나 이슬비가 밤사이 다시 얼어 도로 살얼음이나 빙판길이 나타나는 곳이 많겠다.

공기질은 전국적으로 탁할 것으로 보인다. 그제 고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 유입되면서 수도권, 강원 영서, 충청, 호남, 영남, 제주 등 전국 미세먼지(PM10) 농도가 ‘나쁨’ 수준을 기록하겠다. 호흡기 질환자나 노약자는 외출 시 기상 정보를 수시로 확인해야 한다. 대기의 건조함도 이어지고 있다. 동해안과 일부 경상권을 중심으로 건조특보가 발효 중이며, 바람도 강하게 불어 산불 등 각종 화재 예방에 각별한 주의가 요구된다.

바다의 물결은 내일부터 서해와 동해 먼바다를 중심으로 높게 일 전망이다. 시속 30~60km의 강한 바람과 함께 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다. 주말인 일요일 밤부터는 강원 북부 동해안과 산지에 비 또는 눈 소식이 있고, 월요일인 19일에는 중부지방을 중심으로 비나 눈이 확대될 것으로 보여 다음 주 초반까지 교통안전에 유의해야 한다.