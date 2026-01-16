네이버 이어 카카오·NC도 독자 AI 재도전 안 한다

패자부활전 불참 잇따라…KT·스타트업 참여는 미정

정부 재공모 동력 약화

국내 포털 1위 기업인 네이버가 독자 AI 파운데이션 모델(독파모) 프로젝트 탈락팀을 대상으로 한 패자부활전에 나갈 의사가 없다는 뜻을 밝힌 데 이어 카카오[035720]도 "재도전할 계획이 없다"고 밝혔다.



카카오 고위 관계자는 16일 연합뉴스와 통화에서 "독파모의 패자부활전에 나갈 계획이 없다"며 "재도전에 나서지 않는 편이 맞는 것 같다"고 말했다.

정신아 카카오그룹 CA협의체 의장이 지난 7일 경기 용인 카카오 AI캠퍼스에서 의장과의 대화 파이어사이드 챗을 진행하고 있다. 카카오 제공

이런 입장은 네이버클라우드가 전날 정부의 독파모 1차 평가 결과 공개 이후 "과기정통부의 판단을 존중한다"며 "패자부활전 출전을 검토하고 있지 않다"고 밝힌 다음에 나왔다.



이에 따라 국내 IT 업계 선두 주자로 평가받는 양대 포털 모두 정부의 재공모 계획에 응할 의사가 없다는 점을 밝힌 셈이 됐다.



여기에 또 다른 탈락팀인 NC AI 역시 패자부활전을 출전하지 않겠다고 밝혔다.



NC AI 관계자는 "이번에 만든 파운데이션 모델과 컨소시엄 파트너십을 기반으로 목표했던 산업특화AI와 피지컬AI 등 국가 산업군을 발전시킬 수 있는 기술 개발에 매진하겠다"라고 말했다.

2025년 12월 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 1차 발표회에서 참석자들이 NC AI 부스를 둘러보고 있다. 연합뉴스

이런 분위기 탓에 정부가 전날 평가 결과 발표 때 제안한 재공모 추진 계획이 초반부터 암초에 맞닥뜨린 게 아니냐는 관측이 제기된다.



IT 업계 관계자는 "정부가 추진하는 AI 프로젝트에 한 번 떨어진 뒤 패자부활전에 도전했을 경우 또다시 탈락할 수 있는 데다 그런 치열한 과정을 통해 얻게 될 이익도 분명치 않다"고 말했다.



앞서 과기정통부는 전날 올해 상반기 중 1개 팀을 추가 공모키로 하면서 네이버클라우드와 NC AI는 물론 과거 5개 정예팀 선발 당시 탈락했던 카카오와 KT[030200], 모티프테크놀로지스, 코난테크놀로지[402030], 한국과학기술원(KAIST) 컨소시엄에도 다시 기회를 주기로 했다.



이에 KT는 물론 다른 스타트업 등은 갑작스러운 재공모 소식에 참여 여부를 결정하지 못한 채 내부적으로 논의를 해 보겠다는 입장인 것으로 알려졌다.

<연합>