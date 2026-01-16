임영웅, 고척 하늘 채운다

‘playlist 연말 연초, 온기 가득한 HOME의 순간을 기록하는 Polaroid같은 플레이리스트 | IM HERO 2’ 영상 속 가수 임영웅. 임영웅

가수 임영웅이 다시 한번 고척스카이돔 무대에 오른다. 이번 콘서트로 임영웅은 약 1년 만에 고척스카이돔으로 돌아왔다.

임영웅은 오는 16일부터 18일까지 서울 고척스카이돔에서 열리는 2026 전국투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’ 서울 공연을 진행한다.

이번 공연은 2022년 12월 ‘아임 히어로 앙코르 – 서울’, 2024년 말부터 2025년 초까지 열린 ‘임영웅 리사이틀(RE:CITAL)’ 이후 약 1년 만에 성사되는 고척스카이돔 무대다. 임영웅은 한층 업그레이드한 공연 구성을 선보이며 당시의 뜨거운 분위기를 이을 예정이다.

그는 무대를 정규 2집 수록곡들을 비롯해 오랜 시간 사랑받아 온 대표 히트곡들이 어우러진 세트리스트로 꾸민다. 여기에 밴드의 깊이 있는 사운드와 에너지가 돋보이는 퍼포먼스가 더해져 풍성한 공연을 완성한다.

대형 전광판과 다양한 무대 효과 등을 통해 객석 어디에서든 임영웅의 무대를 생생하게 즐길 수 있다고 전해진다.

특히 이번 콘서트에서 임영웅은 팬클럽 ‘영웅시대’와 적극적으로 호흡 및 소통도 전망된다.

공연장 밖에서도 축제를 즐길 수 있다. 현장에는 ‘아임 히어로 우체국’을 비롯해 기념 스탬프, 영원 사진사, 포토존 등 다양한 참여형 공간이 준비돼 관객들에게 특별한 추억을 선사한다.

한편, 서울 공연 후에도 부산에서 콘서트가 계획됐다. ‘아임 히어로’ 부산 콘서트는 오는 2월 6일부터 8일까지 부산 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 열릴 예정이다.

임영웅은 2016년 8월 디지털 싱글 ‘미워요’로 데뷔했으며, TV조선 ‘미스터트롯’에서 1위를 차지하면서 대중에게 이름을 알렸다.