‘마지막 판자촌’ 강남 구룡마을서 화재…인명피해는 없어

서울의 마지막 판자촌으로 불리는 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 불이 났다.

소방 당국에 따르면 16일 오전 5시쯤 구룡마을에서 ‘빈집에 불이 났다’는 신고가 접수됐다. 소방은 대응 1단계를 발령하고 진화 작업에 나섰다. 현재까지 인명피해는 없다. 다만 인근 야산으로 불이 번질 가능성이 있어 소방은 오전 9시쯤 대응 2단계로 격상하고 추가 인력을 투입했다.

16일 오전 5시께 서울 강남구 개포동 구룡마을 4지구에서 불이 났다. 사진은 이날 화재 현장 모습. 서울소방재난본부 제공

마을 주민 등 25명이 스스로 대피했다. 구룡마을 거주 30가구 중 약 25가구의 이재민이 발생한 것으로 알려졌다. 구룡마을은 재개발을 앞둔 강남 지역의 ‘마지막 판자촌’이다. 소방 당국은 화재를 진압하고 정확한 원인을 조사할 예정이다.

화재로 인근 도로가 통제됐다. 소방은 구룡터널에서 구룡마을 입구로 향하는 양재대로 3개 차로를 막고 화재 진압 작업을 하고 있다. 당국은 차량 우회 안내와 다량의 연기 발생을 안내하는 안전안내 문자를 발송했다. 구청은 “인근 주민은 창문을 닫아주시고, 외출 시 마스크 착용 등 안전관리에 유의하길 바란다"는 내용을 보냈다.

윤호중 행정안전부 장관은 이날 화재와 관련해 소방·경찰 등 관계 기관에 “인명 구조와 화재 진압에 총력을 다하라”고 지시했다. 윤 장관은 “빈집에 사람이 있는지 철저히 확인해 인명피해가 발생하지 않도록 하라”며 “화재 진압 과정에서 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다해달라”고 했다.