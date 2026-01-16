대한해운, 국내 최초 전 선박 ‘스타링크’ 개통…스마트 해운 전환 박차

대한해운엘엔지(대한해운 자회사) LNG 운반선 ‘에스엠 골든 이글(SM GOLDEN EAGLE)’호. SM그룹 제공

SM그룹 해운부문 계열사 대한해운이 일론 머스크가 세운 미국 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 ‘스타링크(Starlink)’ 활용으로 스마트 해운으로의 전환을 본격화한다.

16일 관련 업계에 따르면 대한해운은 벌크선, LNG(액화천연가스) 운반선 등 운영 중인 전체 선박 38척에 국내 해운업계에서는 처음으로 스타링크의 설치를 완료·개통했다.

앞서 지난해 4월 스페이스X의 공식 B2B(기업 간 거래) 리셀러(재판매 사업자) 중 하나인 KT SAT와 서비스 계약을 체결한 대한해운은 고성능·초고속 위성통신망 활용으로 스마트 선박 운영과 관련한 질적 개선을 꾀할 수 있게 됐다.

스타링크의 저궤도(LEO·Low Earth Orbit, 지면에서 500~2000km 상공) 위성통신은 약 550km 고도에 쏘아 올린 위성 8000여개를 사용하는 서비스이며, 기존의 정지궤도(GEO·Geostationary Earth Orbit, 지면에서 3만5000km 이상 상공) 위성보다 지구와의 거리가 상대적으로 가까워 통신속도가 빠르다.

대한해운은 선내 작업의 효율성과 완성도를 한층 높일 수 있을 것으로 예상하고 있다. 특히 전반적인 근무 환경 개선으로 스타링크 도입이 장기간 항해하는 선원들의 복지 향상에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.

대한해운 이동수 대표이사는 “중대한 변곡점을 맞은 글로벌 해운시장에서 디지털 전환과 가치경영 실현으로 지속가능한 성장의 기반을 확고히 다져 나가겠다”고 말했다.