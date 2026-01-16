콜록거리는 아이, 단순 감기 아닐 수도…미세먼지가 ‘폐 성장’ 막는다

전국적으로 미세먼지 ‘나쁨’ 수준

“외출 자제·보건용 마스크 착용”

전국적으로 미세먼지와 초미세먼지가 ‘나쁨’ 수준을 기록하며 대기질이 악화된 가운데, 호흡기가 약한 소아·청소년의 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다.

사진=게티이미지뱅크

16일 환경부는 전날 유입된 국외 미세먼지에 국내 발생분이 더해지며 대기 정체로 인해 공기질이 매우 나쁠 것으로 예보했다.

이날 이민정 서울성모병원 소아청소년과 교수는 “미세먼지는 소아에게 단순한 호흡기 질환을 넘어 천식, 알레르기 비염 등 기저질환을 악화시킬 수 있다”며 “특히 장기적으로는 폐 기능 저하로 이어질 수 있어 ‘고위험 민감군’으로서 철저한 관리가 필요하다”고 강조했다.

초미세먼지는 입자 크기가 작아 폐 깊숙이 침투해 소기도와 폐포에 직접적인 영향을 주며, 혈관을 타고 다른 장기까지 이동할 수 있어 더욱 치명적이다.

실제로 다수의 역학 연구에 따르면 대기 중 미세먼지(PM10, PM2.5)와 질소산화물 농도가 증가할수록 피부 장벽이 손상되고 산화 스트레스가 높아지는 것으로 나타났다. 이는 아토피 피부염을 앓는 환아의 가려움증, 홍반, 수면 장애 등을 유의미하게 악화시키는 원인이 된다.

특히 기관지폐이형성증이나 선천성 폐·심장 질환을 앓는 소아는 정상 아동보다 폐 용적이 작아 같은 농도의 미세먼지에 노출되더라도 산소포화도 저하나 호흡곤란, 감염 위험이 훨씬 높다. 최근 국내 코호트 분석에서도 소아기의 미세먼지 노출이 폐 성장 지연과 밀접한 연관이 있다는 사실이 확인되기도 했다.

이 교수는 “미세먼지 농도가 높은 날에는 외출을 자제하는 것이 최선”이라며 “불가피한 외출 시에는 반드시 연령에 맞는 보건용 마스크를 착용해야 한다”고 조언했다.

실내에서는 공기청정기를 가동하고, 환기는 짧게 하되 미세먼지 농도가 옅은 시간을 골라 주기적으로 실시해야 한다. 또한 호흡기 점막이 건조해지지 않도록 물을 충분히 마시고, 항산화 효과가 있는 비타민C가 풍부한 과일과 채소를 섭취하는 것이 좋다. 독감 등 호흡기 감염병 유행 시기인 만큼 예방접종도 필수다.

천식 등 기저질환이 있는 경우에는 증상 일지를 작성하고 정기적인 폐 기능 검사를 통해 오염도 변화에 따른 신체 반응을 체크하는 등 보다 세심한 관리가 필요하다.