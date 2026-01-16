소방청, ‘AI 기반 지휘 체계’ 전환…소방관 보호 첨단 장비 개발

소방청, AI·첨단 기술 활용 10대 전략 과제 추진

소방의 현장 지휘 체계가 드론(무인기) 등이 수집한 정보를 인공지능(AI)이 분석해 화재 확산 경로와 최적의 자원 배치안을 제시하는 AI 기반으로 전환된다.

소방청은 16일 ‘소방 AI·첨단 기술 활용 10대 전략 과제’ 추진 계획을 수립해 시행한다고 밝혔다.

소방관들이 훈련을 참관하고 있다. 연합뉴스

우선 초광역 통합 정보망, 전국 소방 자원을 단일 시스템으로 관리하는 차세대 119 통합 시스템을 통해 행정구역과 관계없이 신고자 위치에서 가장 가까운 소방차가 즉시 출동하게 된다. 드론과 소방 헬기의 위치, 기상 현황을 3D(3차원) 지도로 시각화하는 소방 항공 통합 관제 플랫폼도 고도화한다.

아울러 소방청은 AI 기반 배터리 화재 조기 감지 시스템과 전방향 구동형 냉각·질식 소화 장비, 소방관 안전 보호 첨단 장비 등도 개발할 계획이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “생명 존중, 국민 안전 최우선이란 불변의 가치를 실현하기 위해 경험에 의존하던 기존 방식을 넘어 데이터와 AI가 이끄는 과학적 재난 관리 체계로 탈바꿈하겠다”며 “첨단 기술이 현장 대원의 안전을 지키고 국민 일상을 보호하는 든든한 버팀목이 될 수 있게 10대 전략 과제를 속도감 있게 추진하겠다”고 약속했다.