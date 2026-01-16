이제는 ‘팀전’, 식당의 맞대결이다…‘흑백요리사’ 시즌 3 참가자 모집

같은 업장의 4인 1조로 구성해야

넷플릭스 히트 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁(흑백요리사)’이 세계적인 인기에 힘입어 시즌3 제작을 확정했다. 넷플릭스 공식 유튜브 채널 영상 캡처

넷플릭스 히트 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁(흑백요리사)’이 세계적인 인기에 힘입어 시즌3 제작을 확정했다.

넷플릭스는 16일 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 시즌3 참가자 모집을 시작했다고 밝혔다.

시즌3에서 가장 눈에 띄는 변화는 대결의 방식이다. 개인 역량에 집중했던 시즌1·2와 달리 이번에는 식당과 식당이 맞붙는 ‘팀전’으로 포맷을 완전히 차별화했다.

참가 신청 방식도 달라졌다. 단독 지원이 아닌 같은 업장에서 호흡을 맞추고 있는 요리사들이 4인 1조로 팀을 구성해 지원해야 한다. 사장 1명에 직원 3명 등의 구성처럼 직급은 상관없다.

한 업장 소속이 아닌 지인이나 임의로 구성된 팀은 지원할 수 없고, 지점이 다른 동일한 이름의 업장이면 한 팀을 이룰 수 있다. 요리 장르에는 제한이 없다.

참가 신청과 관련한 자세한 내용은 넷플릭스 SNS 계정 등에 올라온 모집 게시글에서 확인할 수 있다.

‘흑백요리사’는 미슐랭 가이드 등에서 실력을 공인받은 스타 셰프인 ‘백수저’와 재야의 고수로 불리는 ‘흑수저’ 요리사들의 치열한 서바이벌을 담아낸 넷플릭스 오리지널 프로그램이다.

2024년 첫선을 보인 시즌1은 한국 예능 역사상 최초로 3주 연속 넷플릭스 비영어권 쇼 부문 1위를 기록했으며, 지난해 말 공개된 시즌2도 2주 연속 비영어권 쇼 부문 정상을 지키며 시리즈의 강력한 흥행 파워를 입증했다.

시즌3 메가폰은 앞선 두 시즌의 성공을 진두지휘했던 스튜디오 슬램의 김은지 PD와 모은설 작가가 다시 한번 잡는다.

김은지 PD는 “시즌2까지 많은 사랑을 보내주신 전 세계 시청자분들 덕분에 시즌3을 제작할 수 있게 됐다”며 “새롭게 발전된 구성과 재미로 시청자분들이 ‘흑백요리사’에 거는 기대에 충족하는 작품을 제작하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

시즌3 참가자 모집 소식에 누리꾼들도 뜨거운 관심을 보이고 있다. 넷플릭스 SNS 등에는 ‘어떤 감동을 줄지 기대된다’, ‘물 들어올 때 노 젓는 넷플릭스다’, ‘심사위원은 바뀌나’ 등 다양한 반응이 이어졌다.