광주전남행정통합 추진에 광주시교육청 청사 이전 보류

광주·전남 행정통합과 교육통합 추진에 따라 양 지역 시도교육청의 주요 사업들이 보류되거나 중단된다.

17일 광주·전남 시도교육청에 따르면 광주시교육청은 서구 화정동 본청의 청사 이전 신축 사업 추진을 잠시 보류하기로 했다.

광주시교육청 전경. 시교육청 제공

시교육청 신청사 신축이전 사업은 좁고 노후한 화정동 청사를 광산구 신창동으로 옮겨 짓는 것으로 총사업비는 1300억원이다.

현재 설계 공모 전인 사전 계획 단계로, 애초 연말까지 공공건축심의위원회 등을 거쳐 신청사 설계를 마무리할 예정이었다.

하지만 시도교육청 통합 추진이 현안으로 대두되면서 신청사 신축사업도 앞으로 제정될 특별법과 청사와 관련된 후속 논의 사항을 검토해 결정하기로 했다.

시교육청 관계자는 “설계 예산은 일부 편성돼 있어 언제든 시작할 수 있지만 양 시도교육청의 통합 논의 과정에서 청사와 관련된 내용도 제기될 수 있기 때문에 논의 과정을 지켜보기로 했다”고 말했다.

전남도교육청도 광주·전남 교육통합 추진에 따라 도교육청의 개방형 직위인 감사관 채용 절차를 중단하기로 했다.

도교육청은 전임 감사관이 올해 1월 1일 자로 퇴직준비교육을 들어감에 따라 후임 감사관의 개방형 직위 채용을 추진해왔다.

그러나 최근 광주·전남 교육통합과 관련한 특별법안이 마련되면서 감사 기구 운영 방향 등에 대한 추가 검토가 필요하다고 판단해 감사관 채용 절차를 중단하는 변경 공고를 냈다.

도교육청 관계자는 “특별법안에 대한 종합적인 검토가 필요해 시험 일정을 중단했다”며 “향후 특별법 의결 등 진행 상황을 살펴 재추진 여부를 결정하겠다”고 말했다.