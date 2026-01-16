전태연 대표 “알테오젠의 기술적 성취, 재무적 성과로 본격적 연결” [2026 JPMHC]

‘AlT-B4’ 논의 중…“계약 임박”

전태연 알테오젠 대표가 글로벌 도약을 위한 전략을 발표했다. 전 대표는 15일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’ 아시아태평양(APAC) 트랙 발표에서 “알테오젠의 기술적 성취가 재무적 성과로 본격적으로 연결되고 있는 현시점은 회사에 있어 매우 중요한 전환점”이라며 “알테오젠을 연구개발부터 생산 및 상업화까지 내재화한 글로벌 바이오기업으로 성장시키겠다”고 말했다.

전태연 알테오젠 대표가 15일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’ 아시아태평양(APAC) 트랙에서 발표하고 있다. 알테오젠 제공

이를 위해 △재무안정성 강화 △신규 플랫폼 개발 및 파이프라인 확대 △글로벌 공급망 안정화라는 세 가지 중장기 목표를 제시했다. 세부적으로 현재 3개인 상업화 품목을 2030년까지 총 9개 이상으로 확대한다. 또 내부 개발과 오픈 이노베이션을 통한 지속적인 혁신 강화, GMP(의약품 제조·품질관리 기준) 수준 생산 역량 내재화 달성도 목표로 내세웠다.

전 대표는 “자체 품목 매출과 하이브로자임 플랫폼의 지속적인 기술수출을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하는 동시에, 내부 혁신과 외부 협력을 병행하여 안정성과 지속성을 강화하는 하이브리드 비즈니스 전략을 준비하고 있다”며 “상업화 품목 확대와 변화하는 글로벌 환경 속에서 공급망 안정성 확보를 위해 GMP 수준의 생산시설 내재화를 단계적으로 추진하고 있다”고 했다.

전 대표는 피하주사 제형 전환 기술 ‘ALT-B4’에 대한 추가 기술이전이 매우 임박했다고 전하기도 했다. 전 대표는 발표 후 취재진과 만나 정맥 주사를 피하 주사 제형으로 전환하는 AlT-B4 기술은 빠르게 성장하고 있다”며 “약 10개 회사와 논의 중이며 현재 하나의 계약이 매우 임박해 있다”고 말했다.