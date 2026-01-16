'강남 마지막 판자촌' 구룡마을 화재로 이재민 180여명 발생

소방당국, 1천200여명 투입해 6시간반 만에 큰 불길 잡아…원인 조사 중

16일 오전 5시께 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 발생한 대형 화재의 불길이 6시간 30여분 만에 잡혔다.



소방 당국은 이날 오전 11시 34분께 구룡마을 화재를 초진했으며 소방 대응도 2단계에서 1단계로 하향했다고 밝혔다. 현재 큰 불길을 잡고 잔불 정리작업을 진행 중이다.

16일 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 소방관들이 화재를 진압하고 있다. 연합뉴스

"빈집에서 불이 났다"는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 구룡마을 4·5·6지구 주민 258명을 대피시켰다. 불은 4지구에서 발생해 인근 6지구로 빠르게 번졌다.



불길이 쉽게 잡히지 않자 소방 당국은 화재 발생 약 4시간 만인 오전 8시 49분께 인근 강동·서초·송파소방서 인력 모두를 동원하는 대응 2단계를 발령했다.



소방관 343명과 경찰 560명, 구청 직원 320명을 포함해 인력 1천258명과 펌프차, 구조차 등 장비 106대가 화재 진압에 투입됐다.



인근 구룡산으로 불이 번질 가능성에 대비해 산림청 산불재난특수진화대도 현장에 출동했다. 소방 당국은 주변에 방어선을 구축해 산불 확산을 막았다.

16일 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 한 주민이 화재 현장을 살피고 있다. 연합뉴스

아직 확인된 인명피해는 없으나 이재민 180여명이 발생한 것으로 파악됐다. 현재 인근 구룡중학교로 대피한 이들은 강남구 호텔에 당분간 머무를 예정이다.



강남의 마지막 판자촌으로 불리는 구룡마을은 '떡솜'(보온용 솜)과 비닐, 합판 등 불에 타기 쉬운 자재로 지어진 판잣집이 밀집해 불길이 빠르게 번진 것으로 소방 당국은 보고 있다. LP가스와 전선 등도 어지럽게 뒤엉켜있어 과거에도 작은 불씨가 화재로 번지곤 했다.

16일 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 소방관들이 화재를 진압하고 있다. 연합뉴스

소방 당국은 좁은 길목에 집들이 다닥다닥 붙어있는 탓에 소방차 진입이 제한돼 진화 작업에 어려움을 겪었다. 오전 8시께 헬기 투입도 검토했으나 짙게 낀 안개와 미세먼지 탓에 이륙하지 못했다.



정광훈 강남소방서 소방행정과장은 "화재 원인과 발화 원인을 조사하고 있다"고 밝혔다.



구룡마을은 지난해 보상과 소유권 이전 절차를 마무리하고 자연 친화 주거단지로 재개발을 앞두고 있다.

