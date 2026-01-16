與, 행정통합 정부 지원안에 “파격적…재정 체력과 행정 효능감 가질 것”

김민석 국무총리가 16일 광역 지자체 행정통합 지원 방안을 발표하자 대전·충남, 광주·전남 지역을 지역구로 하는 더불어민주당 의원들이 환영의 뜻을 밝혔다. 김 총리는 이날 연간 최대 5조원, 4년 총액은 많게는 20조원까지 지원하겠다고 밝혔다.

민주당 충남·대전통합특별위원회 상임위원장인 황명선 최고위원(충남 논산시계룡시금산군)은 이날 국회 최고위원회의에서 “정부가 약속한 재정 지원, 위상 강화, 공공기관 이전, 산업 활성화라는 4대 인센티브는 통합 지방정부가 자립할 수 있는 든든한 기초가 될 것”이라며 “특히 연간 최대 5조원 규모 재정 지원과 서울시에 준하는 행정 권한 부여로 지방정부가 실질적인 재정 체력과 행정 효능감을 갖게 할 것”이라고 환영했다.

더불어민주당 황명선 최고위원이 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명정부는 ‘5극 3특 균형발전 전략’으로 명명한 비수도권 지역 활성화 및 국가균형발전 계획을 국정과제로 제시했다. 올해 6·3 지방선거를 앞두고 대전·충남, 광주·전남 통합을 함께 추진하며 수도권 일극체제에서 벗어나 지방 광역 지자체를 통합한다는 움직임을 서두르는 동시에 지방선거 판도까지 흔들고 있다.

대전 유성구갑이 지역구인 조승래 사무총장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “(정부안은) 대전·충남특별시가 행정·과학 수도가 되는 획기적인 전략을 담고 있다”며 “좌고우면하지 말고 특별시 출범을 위해 대전·충남 시·도민의 의지와 역량을 모아야 한다”고 강조했다. 문진석 의원(충남 천안시갑)은 “행정통합을 선언이 아닌 실행의 단계로 끌어올리겠다는 의지의 표현”이라고 추켜세웠다.

광주·전남 의원들도 일제히 환영했다. 국회 행정안전위원장인 신정훈 의원(전남 나주화순)은 “이재명정부의 광주·전남 통합 관련 파격적 지원을 환영한다”며 “분권형 국가 첫 자치정부로서 ‘통합 광주·전남’의 소중한 물적 토대가 될 것”이라고 적었다. 안도걸 의원(광주 동구남구을)은 이번 지원 방안을 “이재명정부의 행정통합에 대한 통 큰 재정 지원 결단”이라며 “행정통합과 이를 통한 지방 주도 균형성장전략에 대한 강력한 의지, 진정성 있는 실행력이 읽히는 대목”이라고 밝혔다. 안 의원은 “예상을 뛰어넘는 지원 규모로 4개 시도가 지역발전을 위해 긴요한 교통·산업 인프라를 깔고 기업과 인재를 유치·육성하는 데 충분하게 활용할 수 있는 규모의 자금”이라고 평가했다.