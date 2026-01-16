굿바이 잠실체육관… 프로농구 올스타 축제 17∼18일 열려

남자 프로농구를 대표하는 별들이 총출동하는 올스타전이 17∼18일 서울 잠실체육관에서 열린다.

프로농구 ‘별들의 축제’가 서울에서 열리는 것은 잠실학생체육관에서 개최된 2017∼2018시즌 이후 8년 만이고 잠실체육관에서의 올스타전은 2015∼2016시즌 이후 10년 만이다. 특히 잠실종합운동장 재개발로 잠실체육관이 철거 예정이라 이곳에선 마지막으로 프로농구 올스타전이 벌어진다. 잠실체육관의 역대 명장면을 코트 매핑으로 연출한 ‘굿바이 잠실’ 콘셉트의 오프닝 쇼가 마련돼 작별을 기념한다.

2024∼2025 올스타전 모습. KBL 제공

17일 각종 콘테스트 예선을 포함한 전야 행사가 열리고, 18일엔 24명의 올스타가 두 팀으로 맞붙는 본경기가 이어진다. 이번 올스타전엔 기존의 3점 슛과 덩크 콘테스트 외에 1대1 콘테스트가 추가돼 팬들의 눈을 즐겁게 한다.

17일 전야제 행사로 각 콘테스트의 예선이 진행되고, 18일 본 경기 쿼터 사이 이어지는 결선에서 우승자가 가려진다. 3점 슛 콘테스트에는 최근 3년간 우승자인 최성모와 이근휘(이상 서울 삼성), 허웅(부산 KCC)이 모두 출전하고, 이번 시즌 최우수선수(MVP)급 활약을 펼치는 알바노(원주 DB) 등도 도전한다. 덩크 콘테스트엔 지난해 우승자 조준희(삼성)와 신인 이유진(DB), 강지훈(고양 소노)이, 1대1 콘테스트에는 허훈(KCC)과 신인 강성욱(KT), 양우혁(대구 한국가스공사), 에디 다니엘(서을 SK)이 참가한다.

전야 행사에선 콘테스트 예선 외에 각 구단을 대표하는 아시아 쿼터 선수와 3년 차 이내 국내 선수가 대결하는 이벤트 게임도 열린다. ‘팀 아시아’로는 알바노와 벨란겔(가스공사), 구탕(삼성) 등이 출전하고, ‘팀 루키’에서는 문유현(정관장), 강성욱, 양우혁, 다니엘, 강지훈 등이 호흡을 맞춘다. 각각 41세와 40세로 프로농구 현역 최고참인 함지훈(울산 현대모비스)과 허일영(창원 LG)이 각각 ‘팀 루키’와 ‘팀 아시아’의 사령탑을 맡는 것도 눈길을 끈다.

올스타전 본 경기에선 KBL과 협업하는 IPX의 글로벌 인기 캐릭터 ‘라인 프렌즈’의 캐릭터의 이름을 따 선수들이 ‘팀 브라운’과 ‘팀 코니’로 나눠 맞대결을 펼친다.

LG의 조상현 감독이 지휘하는 ‘팀 브라운’은 올스타 투표 2년 연속 1위에 빛나는 LG의 유기상을 필두로 KCC 허웅을 비롯해 이선 알바노, 이정현, 김보배(이상 DB), 안영준, 김낙현(이상 SK), 라건아, 샘조세프 벨란겔(이상 가스공사), 박무빈(현대모비스), 한호빈(삼성), 네이던 나이트(소노)로 구성됐다.

유도훈 안양 정관장 감독이 이끄는 ‘팀 코니’에는 올스타 투표 2위인 이정현(소노)을 비롯해 허훈(KCC), 이관희, 저스틴 구탕, 이원석(이상 삼성), 이승현, 함지훈(이상 현대모비스), 박지훈(정관장), 양준석(LG), 문정현, 김선형(이상 수원 KT), 자밀 워니(SK)가 이름을 올렸다.



이번 올스타전에선 걸그룹 키키가 시투에 나서며 하프타임 축하 공연도 펼친다. 전야제에선 버나뎃 테레스 페르난데스 주한 필리핀 대사가 시투자로 참여한다.