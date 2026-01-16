[속보] 법원 "尹 서명한 비상계엄 선포문, 허위공문서작성 인정" 입력 : 2026-01-16 14:28:21 수정 : 2026-01-16 14:28:20 구글 네이버 유튜브 결심공판 최후진술하는 윤석열 (서울=연합뉴스) 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 지난 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에서 최후진술하고 있다. 2026.1.14 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr/2026-01-14 15:34:30/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> [속보] 법원 "尹 서명한 비상계엄 선포문, 허위공문서작성 인정" <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 이영섭 관련 뉴스 [속보] “공수처, 尹 내란우두머리 혐의 수사권 있어” 이슈 나우 더보기 '코르티스×Apple', 생동감 넘치는 'GO!' 애플 비전 프로 몰입형 콘텐츠 공개 나나, 강도에게 '살인미수' 역고소 당했지만… 경찰 "정당방위"