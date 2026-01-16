“노희영 추천 애경 치약은 괜찮을까”... 2080 대란 속 ‘청양산’의 반전

식약처 중국 제조소 현지실사 착수 속 애경 국산 128종도 전수조사

노희영 대표가 추천해 다이소에서 품귀 현상을 빚고 있는 2080 닥터크리닉 치석치약. 다이소 온라인몰 화면 캡처

유통업계의 미다스의 손으로 불리는 노희영 대표가 지난해 자신의 유튜브 채널에서 “다이소에 가면 무조건 사야 하는 인생템”으로 애경산업의 2080 치약을 꼽았을 때만 해도 반응은 뜨거웠다. 하지만 최근 애경산업의 일부 2080 치약 라인업에서 유해 성분이 검출됐다는 소식이 전해지자 노 대표의 안목을 믿고 제품을 구매했던 소비자들 사이에서는 “내가 쓰는 이 애경 치약은 정말 괜찮은 걸까”라는 불안 섞인 의문이 쏟아지고 있다.

결론부터 말하면 당신이 쓰는 2080 치약이 노 대표가 추천한 제품이거나 국내 공장에서 생산된 것이라면 안심해도 좋다.

16일 식품의약품안전처 조사 결과 이번 논란의 원인은 중국 제조소(Domy사)에서 생산해 수입된 특정 6종에 한정되어 있기 때문이다. 식약처는 현재 문제가 된 애경산업의 수입 치약 6종 전 제조번호를 대상으로 정밀 검사를 실시 중이며 현지에 실사팀을 파견해 트리클로산 성분의 혼입 경위를 직접 파악하고 있다.

회수 대상은 2023년 2월 이후 중국에서 건너온 ▲2080 베이직 ▲2080 데일리 케어 ▲2080 스마트 케어 플러스 ▲2080 클래식 케어 ▲2080 트리플 이펙트 알파(스트롱·후레쉬) 등이다.

이런 혼란 속에서 노 대표가 추천했던 ‘2080 닥터크리닉’ 라인업은 오히려 품귀 현상을 빚고 있다. 브랜드 이름은 같지만 이 제품은 논란의 중심인 중국산 수입품이 아니기 때문이다.

본지 취재 결과 닥터크리닉 라인업인 ▲치석크리닉 ▲미백크리닉 ▲잇몸크리닉 ▲시린이크리닉 ▲구취크리닉 등은 모두 충남 청양군 정산면에 위치한 애경산업 자체 공장에서 직접 생산된 순수 국산 제품인 것으로 확인됐다.

특히 이 중 치석크리닉 제품은 불소 함유량이 1450ppm에 달하는 고불소 치약으로 알려지며 충치 예방 효과를 중시하는 소비자들 사이에서 이미 입소문이 자자했던 제품이다. 소비자 우려를 불식시키기 위해 식약처가 애경산업의 국내 제조 치약 128종에 대해서도 전수 조사를 진행 중인 가운데 검증된 국산이라는 신뢰가 더해지며 현재 다이소 온라인 매장에선 이미 품절이다.

온라인 쇼핑몰에 공개된 애경산업 2080 닥터크리닉 치석치약의 상품 정보 고시. 제조원이 논란이 된 중국 공장이 아닌 ‘충남 청양군’ 자체 공장으로 명시되어 있다. 쿠팡 온라인 홈페이지 캡처

한 온라인 커뮤니티 이용자는 “식약처 발표를 보고 집에 있던 치약 뒷면을 확인해보니 다행히 충남 청양산이었다”며 “앞으로는 애경이라는 브랜드 이름만 보지 않고 제조국이 한국인지 꼭 확인하고 살 것”이라고 전했다.

식약처의 종합 검사 결과는 이르면 다음 주 발표될 예정이다.