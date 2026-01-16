李대통령, 21일 신년 기자회견… ‘대도약 원년’ 국정 구상 밝힌다

이재명 대통령이 21일 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’이라는 주제로 신년 기자회견을 진행한다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 “21일 오전 2026년 신년 기자회견이 열린다. 용산 대통령실에서 청와대로 온 뒤 열리는 첫 공식 기자회견”이라고 밝혔다. 이 수석은 “지난 기자회견과 마찬가지로 ‘약속대련’은 없다”며 “대통령과 기자들 사이에 자유로운 질의·응답이 오가는 방식이 될 것”이라고 했다. 질의·응답은 민생·경제, 외교·안보·국방, 사회·문화 등 세 분야로 나눠 이뤄질 예정이다.

이번 신년 기자회견의 슬로건은 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’이다. 이 수석은 “이 대통령은 2026년 대도약 원년을 맞아 대전환을 위한 국정 구상을 소상히 밝힐 예정”이라고 했다.

기자회견은 청와대 영빈관에서 약 90분간 진행될 예정이다. 회견에는 내·외신 기자 약 160명이 참석한다. 이 수석은 이번 기자회견에서는 경제 분야와 문화 분야에서 청년 전문 유튜버 두 명에게 질문 기회가 주어질 예정이라고도 밝혔다.