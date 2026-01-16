정당 지도부와 마주앉은 李 “국민 통합에 힘 모아달라”

쿠팡·홈플러스·한국GM 사태 등 논의

이재명 대통령이 여야 지도부를 청와대로 초청해 외교·안보 문제와 국민 통합 등에 있어 힘을 한데 모아줄 것을 요청했다.

이 대통령은 16일 청와대 상춘재에서 정당 지도부 초청 오찬을 열고 “이번에 중국과 일본을 방문하고 보니 대한민국의 위상이 정말 많이 바뀌었다는 생각이 들었다. 우리가 스스로 생각하는 것 훨씬 이상으로 대한민국의 국가적 위상에 대해 전혀 다른 평가를 받고 있다는 생각이 들었다”면서 “소위 국익이라고 하는 국가적 이익이나 우리 국민 전체의 대외적인 위상 등을 고려하면 대외적 관계에서는 가급적 함께 힘을 모아가야겠다, 그러기 위해서 더 각별한 노력이 필요하겠다는 생각을 했다”고 밝혔다. 이 대통령은 “야당의 대표단 여러분께서도 대외관계, 국가 안보나 외교상의 문제에 대해서는 가급적 힘을 모아달라는 말씀을 다시 한 번 꼭 드리고 싶다”며 “지금까지도 많이 협조해주신 것도 분명하지만 조금 더 부탁을 드리고 싶다”고 당부했다.

이재명 대통령이 16일 청와대 상춘재에서 열린 정당 지도부 초청 오찬에서 참석자들과 기념촬영하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 사회민주당 한창민 대표, 진보당 김재연 대표, 더불어민주당 정청래 대표, 이재명 대통령, 조국혁신당 조국 대표, 기본소득당 용혜인 대표, 더불어민주당 한병도 원내대표. 뒷줄 왼쪽부터 이규연 홍보소통수석, 강훈식 비서실장, 진보당 윤종오 원내대표, 조국혁신당 서왕진 원내대표, 개혁신당 천하람 원내대표, 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관. 연합뉴스

이 대통령은 국민 통합을 위한 노력의 중요성도 강조했다. 이 대통령은 “대통령이라는 역할이 국민 통합이 정말 중요한 것”이라며 “우리 국민은 아주 다양한 생각을 갖고 있고 입장도 다양한데 그걸 전체적으로 다 반영하는 노력을 해야겠다는 생각이 점점 더 강해지고 있다”고 말했다.

이 대통령은 모두발언 중 “오늘 빨간색이 안 보인다”라며 국민의힘 지도부가 불참한 사실을 우회적으로 언급했다. 이어 “세상은 빨간색, 파란색, 오렌지색, 노란색 다양하게 있다. 대통령이 한쪽 색깔만 자꾸 비춰서야 되겠냐는 말씀을 전에 드렸는데 그 점도 역시 저의 역할인 것 같다”라면서 “국민통합이라는 것에 대해 우리의 입장이 다양하긴 하지만 야당 대표 여러분께서도 많이 배려해주시고 도와주시면 감사하겠다”고 재차 협조를 부탁했다.

수도권 1극 체제 극복을 위한 협력도 요청했다. 이 대통령은 “대한민국이 지금 수도권 1극 체제 때문에 여러 가지 문제가 발생하고 있다. 주택 문제, 산업 배치 문제, 특히 최근에 아주 현실적으로 전기 문제가 당장의 제약 요인으로 다가오고 있다”며 “수도권 일극 체제를 극복하기 위한 지방분권, 균형 발전 문제에 관심이 많으시겠지만 앞으로 더 관심을 가져주시고 가능한 협력 방안이 있다면 힘을 좀 많이 함께 모아주시길 부탁드린다”고 말했다. 이 같은 맥락에서 이 대통령은 행정 통합이 거론되는 광주·전남과 충남·대전을 언급하며 “가급적이면 지역 균형 발전이라는 측면에서 광역 도시들이 탄생하면 국제적 경쟁에서도 유리하고 지역 균형 발전에서도 큰 계기가 될 수 있기 때문에 여기에 대해서도 함께 힘을 모아주십사 말씀드린다”고 했다. 이어 “정치적 결과야 어떻게 되는지는 해당 지역 주민들이 결정할 부분”이라면서도 “저희가 이번에 지역 통합을 하면 지방 자치와 분권을 강화한다는 측면에서 재정적 측면에서든 아니면 권한 배분의 문제, 산업 배치 문제 특히 공공기관 이전 이런 데서 최대한 인센티브를 보장하려고 한다”고 말했다.

이재명 대통령이 16일 청와대 상춘재에서 열린 정당 지도부 초청 오찬에서 발언하고 있다. 뉴시스

이날 오찬에는 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표가 참석했고 조국혁신당 조국 대표와 서왕진 원내대표, 진보당 김재연 대표와 윤종오 원내대표, 개혁신당의 천하람 원내대표, 기본소득당의 용혜인 대표, 사회민주당의 한창민 대표 겸 원내대표 등 9명의 정당 지도부 인사들이 참석했다.

불참을 선언한 국민의힘 지도부는 이날 오찬에 나타나지 않았다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 오찬 후 진행한 브리핑에서 “국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표는 아쉽게도 참석하지 않았다. 개혁신당의 이준석 대표는 해외순방 일정으로 함께 자리하지 못했다”고 설명했다.

이 수석은 이날 오찬에서 오간 이야기와 관련해 “민주당 정 대표는 국익을 위해 외교에는 초당적 협력이 필요하다는 데 뜻을 같이했고, 조국혁신당 조 대표는 검찰 개혁을 확실히 마무리해 달라고 밝혔다고, 김재연 진보당 대표는 지방선거 전에 선거제도를 개편해야 한다고 말했다”며 “개혁신당 천 원내대표는 2차 통합특검법에 대해 재의요구권을 행사해 달라고 요구했다. 기본소득당 용 대표는 기본사회위원회의 조속한 출범을 건의했고, 사회민주당 한 대표는 갈수록 악화하는 사회 불평등을 해소해 달라고 각각 발언했다”고 전했다. 그러면서 “이 밖에 이날 모임에서는 쿠팡·홈플러스·한국GM 사태 등을 논의했고, 이를 해결하기 위해 초당적 협력이 필요하다는 데 대체로 의견을 같이했다”고 덧붙였다.