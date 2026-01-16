임이자 재경위원장 “이혜훈 청문회 열 가치 없다…검증 아닌 수사 대상”

임이자 국회 재정경제기획위원장은 16일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회를 열지 않겠다고 밝혔다.

국민의힘 소속 임 위원장은 이날 국회에서 이 후보자 청문회 관련 입장문을 발표하고 “이 후보자 청문회는 열 가치가 없다”며 “후보자 지명 이후 제기된 각종 의혹과 문제, 그리고 그동안 걸어온 길을 돌아볼 때 이 후보자는 검증이 아닌 수사 대상”이라고 말했다.

임이자 국회 재정경제기획위원장이 16일 오후 서울 여의도 국회에서 ‘이혜훈 기획예산처 장관 후보자 청문회’ 관련 입장 발표를 하고 있다. 뉴시스

그는 “(이 후보자는) 각종 의혹에 대한 국회의 자료 제출 요구를 거부하더니 정당한 문제를 제기한 한 국회의원을 오히려 고발하겠다고 한다. 결코 묵과할 수 없는 국민에 대한 심각한 도전”이라며 “각종 의혹에도 불구하고 끝내 지명 철회하지 않는 이재명 대통령이라는 뒷배만 믿고 국회를 기만하고 있다”고 비판했다.

임 위원장은 “이 지경까지 오고도 이 후보자가 그토록 훌륭한 인재라고 생각한다면 국회를 즈려밟고 지고가든 이고가든 꽃가마를 태우든 하시라. 그 선택의 결과는 온전히 이 대통령의 책임”이라며 “이 대통령의 답변을 기다리겠다”고 했다.

임 위원장은 오는 19일로 예정된 청문회가 개최되느냐는 질문에 “현 상태에서는 열 수 없다. 열 필요도 없고, 열 가치조차 못 느낀다”고 답했다.

여당은 이미 청문회를 열기로 한 이상 일정을 바꿀 수 없다는 입장이다. 임 위원장은 이에 대해 “그것은 조건부 결정이었다”라며 “국회에서 요구하는 자료 제출이 성실하지 않으면 일정을 변경할 수 있다고 얘기했다”고 선을 그었다.

앞서 국민의힘 소속 재정경제기획위 위원들은 전날 국회에서 기자회견을 열고 이 후보자가 “부실투성이, 빈껍데기 자료로 대한민국 국민과 국회를 기만하고 있다”라며 인사청문회를 연기해야 한다고 촉구했다. 이들은 “국민적 의혹과 분노에도 불구하고 개인정보 제공 미동의를 핑계 삼아, 오는 19일 인사청문회 하루만 버티자는 후안무치한 후보자의 태도를 용납하지 않을 것”이라고 말했다.