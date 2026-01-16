野, 이혜훈 인사청문회 보이콧…與 “여야 의결된 사안 절차대로”

오는 19일로 의결된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회를 앞두고 국회 재정경제기획위원회 위원장인 국민의힘 임이자 의원이 “청문회 열 가치가 없다”는 입장을 밝혔다. 더불어민주당은 일방적으로 의결 사항을 뒤집는다며 유감을 표했다.

임이자 국회 재정경제기획위원장이 16일 서울 여의도 국회에서 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 청문회 관련 입장을 발표하고 있다. 뉴스1

임 위원장은 16일 국회에서 이 후보자 청문회 관련 입장 발표 회견을 열고 이 같은 입장 표명 뒤 “후보자 지명 이후 제기된 각종 의혹과 문제, 걸어온 길을 볼 때 이 후보자는 검증 대상이 아닌 수사 대상”이라며 “공직 후보자로 도저히 인정할 수 없다”고 말했다.

국민의힘 소속 재경위 위원들은 이 후보자가 인사청문회에 필요한 자료도 아직 제대로 제출하지 않고 있다며 비판하고 있다. 임 위원장도 “이 후보자는 각종 의혹에 대한 국회 자료 제출 요구를 거부하더니 정당한 문제를 제기한 한 의원을 고발하겠다고 한다”며 “결코 묵과할 수 없는, 국민에 대한 심각한 도전”이라고 비판했다.

이 후보자를 장관 후보자로 지명한 이재명 대통령을 향해서도 임 위원장은 답변을 촉구했다. 임 위원장은 “(이 후보자가) 각종 의혹에도 끝내 지명을 철회하지 않는 이 대통령이라는 뒷배만 믿고 국회를 기만하고 있다”며 “선택의 결과는 온전히 이 대통령 책임이며 이 대통령 답변을 기다리겠다”고 밝혔다. 그는 19일 개최 예정인 청문회도 “이 대통령 답변만 (기다린다)”이라며 “지금 상태에서는 열 수 없고, 열 필요도 없고, 열 가치도 못 느낀다”고 말했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 16일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

국민의힘 측에서 인사청문회 보이콧 방침을 보이자 이 후보자는 자신의 표현이 과했다며 사과했다. 이 후보자는 “제가 쓴 것으로 추정된다고 하는 비망록 기사와 관련해 억울함을 토로하는 과정에서 과한 표현이 나간 것에 대해 사과드린다”며 “청문회에서 각종 의혹에 대해 소상하고 충분하게 설명드릴 수 있기를 바란다”고 밝혔다. 이 후보자는 앞서 “그 비망록이라는 내용 자체가 다 거짓말’이라며 수사 의뢰 뜻을 보였다.

민주당 재경위 위원들은 곧바로 성명서를 내고 “임 위원장이 이 후보자 인사청문회를 여야 간사 어떠한 협의도 없이 일방적으로 개최하지 않겠다고 선언한 것에 유감을 표한다”고 밝혔다. 위원들은 “이번 인사청문회는 교섭단체간 합의에 따라 지난주 전체회의에서 의결된 사안으로 절차에 따라 정상적으로 진행돼야 한다”며 “후보자 검증은 국민을 대신한 국회의 의무이자 책임”이라고 강조했다. 그러면서 “국민의힘은 인사청문회를 감정적으로 대응할 것이 아니라 국민의 시각에서 후보자 자질과 역량을 엄격하고 책임있게 검증하는 자세를 보여야 할 것”이라고 했다.

재경위 여당 간사인 정태호 위원은 통화에서 “위원장이 사회권을 포기하면 다수당 간사가 사회를 보기로 돼있지만 그 전에 19일 인사청문회는 여야 의결한 사안”이라며 “이 후보자가 표현을 두고 사과했고 제가 (이 후보자 측에) 자료 제출도 계속 독려하고 있다”며 기존 일정대로 인사청문회를 진행할 것을 강조했다.