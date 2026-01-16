무인기 합동 TF, ‘민간인’ 용의자 1명 소환 조사 진행

북한이 제기한 한국발 무인기 침투 주장에 대해 조사 중인 군경합동조사 TF가 16일 민간인 용의자 1명을 불러 조사를 진행 중이다.

북한 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 평양=조선중앙통신. 연합

경찰청 국가수사본부는 이날 언론 공지를 통해 “민간인 용의자 1명에 대해 출석을 요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다”고 알렸다.

경찰은 용의자의 구체적인 신원, 조사 장소 등에 대해서는 공개하지 않았다. 다만 용의자 신분을 군인이 아닌 ‘민간인’으로 지칭했다. 기존 정부 주장대로 우리 군이 보낸 것이 아니라는 점을 강조한 것으로 보인다.

앞서 지난 10일 조선인민군 총참모부 대변인은 지난해 9월, 그리고 이달 4일 성명을 통해 한국이 무인기를 침투시켰으나 이를 격추했다고 주장했다. 이에 국방부는 우리 군은 해당 무인기를 보유하고 있지 않고, 민간 무인기일 가능성을 제시했다. 이어 이재명 대통령이 합동수사팀을 중심으로 수사하도록 지시했다. 군경은 경찰청 국가수사본부 안보수사국장을 팀장으로 경찰 20여명, 군 10여명 등 총 30여명 규모의 TF를 구성, 조사에 들어간 바 있다.