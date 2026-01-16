스와치, 거장들의 예술 언어 사계에 담았다…‘Swatch x Guggenheim 컬렉션’

사진=스와치코리아 제공

스위스를 대표하는 글로벌 시계 브랜드 스와치(Swatch)가 세계적인 미술관 구겐하임(Guggenheim)과 협업한 ‘Swatch x Guggenheim 컬렉션’을 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 컬렉션은 예술 작품을 감상하는 경험을 일상의 시간으로 확장한다는 콘셉트 아래, Guggenheim New York과 Peggy Guggenheim 컬렉션을 대표하는 거장들의 명작에서 영감을 받아 탄생했다.

파울 클레(Paul Klee), 클로드 모네(Claude Monet), 에드가 드가(Edgar Degas), 잭슨 폴록(Jackson Pollock), 등 시대를 초월한 네 명의 예술가의 작품 세계를 스와치만의 감각적인 언어로 풀어내며 Swatch Art Journey의 새로운 챕터를 완성한다.

먼저 KLEE’S BAVARIAN DON GIOVANNI는 파울 클레의 〈The Bavarian Don Giovanni〉(1919)에서 착안한 모델이다. 유머러스한 기하학적 형태와 상징적 모티프가 돋보이는 작품 세계를 현대적으로 재해석했다. 작가의 자화상으로 해석되는 인물을 중심으로, 다이얼에는 클레 특유의 선과 컬러를 활용한 캐릭터를, 스트랩에는 여성들의 이름을 디자인 요소로 적용해 예술적 서사를 완성했다.

클로드 모네의 작품에서 영감을 받은 모델은 〈The Palazzo Ducale, Seen from San Giorgio Maggiore〉(1908)를 기반으로 디자인됐다. 스트랩에는 베니스 라군의 흐름을 표현한 패턴이 적용되었으며, 다이얼은 자외선 노출 시 선명한 오렌지 컬러로 변화해 빛에 따라 달라지는 베니스의 찬란한 아름다움을 감각적으로 담아냈다.

DEGAS’S DANCERS는 에드가 드가의 〈Dancers in Green and Yellow〉(1903)를 모티프로 한 모델이다. 드가의 시각적 접근을 반영한 발레리나의 발을 클로즈업한 다이얼 디자인과 무용수의 우아한 튀튀를 연상시키는 스트랩은 드가 특유의 섬세한 터치와 리드미컬한 움직임을 시계 위에 재현한다.

마지막으로, POLLOCK’S ALCHEMY는 잭슨 폴록의 대표작 〈Alchemy〉(1947)에서 착안한 모델로, 물감을 흘리고 튀기는 폴록 특유의 실험적 기법에서 영감을 받아, 자유로운 표현성을 다이얼과 스트랩 전반에 담아냈다. 무작위적으로 얽힌 컬러와 패턴은 역동적인 리듬감을 형성하며, 대담한 워치 디자인으로 구현한다.

Swatch x Guggenheim 컬렉션은 미술관 속 작품을 단순히 재현하는 것을 넘어, 예술의 감성과 스토리를 일상 속에서 경험할 수 있도록 제안하는 스와치만의 창의적인 아트 프로젝트다.

특히, 이번 컬렉션은 스위스 메이드 디자인의 정교함과 미술관 수준의 섬세한 표현력이 조화를 이루는 것이 특징이다. 이 예술적 연결고리를 유쾌하게 표현하기 위해 컬렉션에 포함된 모든 시계에는 양방향으로 움직이는 초침이라는 공통된 디자인 요소가 적용됐다. 이는 시간과 공간, 그리고 예술의 경계를 자유롭게 넘나드는 Swatch x Guggenheim 컬렉션만의 상징적인 디테일로 완성도를 더한다.

한편, 매 순간을 영감의 순간으로 만들어줄 Swatch x Guggenheim 컬렉션은 2026년 1월 15일부터 전 세계 Swatch 매장 및 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.