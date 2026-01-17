'환승연애2' 박나언, 美 로스쿨 합격…"마음 불편했지만"

박나언이 미국 로스쿨 합격 소식을 전하면서 같이 올린 사진 중 하나. 박나언 SNS

티빙 연애 예능 ‘환승연애2’를 통해 대중에게 알려진 박나언이 미국 로스쿨 합격 소식을 직접 전했다.

지난 16일 그는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 장기간 준비해 온 미국 로스쿨에서 장학금 제안과 함께 입학 허가를 받았다고 밝혔다. “꾸준히 지켜봐 주시고 응원해 주셨던 모든 분들께 감사드린다”며 감사 인사도 전했다.

이어 그는 현재 한 곳의 미국 로스쿨 합격 통지를 먼저 받은 상태이며, 추가로 지원한 학교들의 결과를 기다리고 있다고 설명했다. 박나언은 “최종 진학 학교가 정해지는 대로 소식을 전하겠다”고 상황을 설명했다.

로스쿨 준비 과정이 순탄하지만은 않았다는 점도 언급했다. 그는 “수년간 로스쿨 지망생이라는 타이틀로 보내며 마땅한 성과를 보여드리지 못해 마음이 불편했다”며 “완벽한 모습, 완성된 결과만을 보여줘야 한다는 강박에 사실 준비하고 있다는 말조차 꺼내기 무서웠다”고 지금까지 심적 고충을 털어놨다.

그러나 포기하지 않았던 시간이 결국 결실로 이어졌다고. 박나언은 “걱정과 불안을 안고도 포기하지 않았던 시간이 모여 로스쿨 합격이라는 결과를 만들었다”며 “돌아보면 부족함을 마주 볼 수 있는 귀한 시간이었던 것 같아 감사한 마음이다”라고 회상했다.

끝으로 그는 “지금 꿈을 좇고 있는 분들에게 저의 소식이 힘이 되길 바란다”, “지금까지 지켜봐 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드린다”고 전했다.

한편 박나언은 홍익대학교 법학과를 졸업했으며, ‘환승연애2’ 출연을 계기로 대중적 인지도를 얻었다. 현재는 인플루언서로 활동했다.