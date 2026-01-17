BTS 공연 앞두고 숙박요금 바가지 논란, 팬클럽 ‘아미’들이 미소 지은 이유?

李대통령 “바가지 숙박요금, 모두에게 피해주는 악질적 횡포” 질타

그룹 방탄소년단(BTS). 사진=빅히트 뮤직 제공

4년 만의 월드투어에 나선 방탄소년단(BTS)이 오는 6월 12일과 13일 두 차례 부산에서 공연을 열 예정인 가운데 콘서트장 인근 숙박요금이 무려 10배 넘게 뛴 곳이 생겼다.

하지만 대목을 노린 이른바 한철장사는 더는 없을 거로 보인다.

전날 이재명 대통령이 이번 논란에 대해 "시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포"라며 "반드시 뿌리 뽑아야 한다"고 지적하자 부산시가 다음날인 17일 곧바로 칼을 빼 들었기 때문이다.

이날 부산시는 관내 숙박업소 바가지요금 논란에 강경 대응에 나섰다.

시는 관광객이 숙박요금 부당 인상을 직접 신고할 수 있도록 '바가지요금 QR 신고 시스템'을 본격 운영한다고 밝혔다.

국내외 관광객이 QR코드를 스캔해 신고하면 한국관광공사를 통해 관할 구·군과 관계 기관에 즉시 전달되는 방식이다.

부산시는 숙박업소를 대상으로 QR 신고 시스템 홍보 스티커와 포스터를 배부하고, 시 홈페이지에도 관련 안내 배너를 게시했다.

아울러 구·군과 합동점검반을 구성해 다음 주부터 온라인 신고가 접수된 숙박업소를 중심으로 현장 점검에 착수할 계획이다.

부당요금 징수나 예약조건 불이행 등 불공정 행위가 확인될 경우 호텔 등급 평가에도 이를 반영하기로 했다.

이번 조치는 BTS 공연을 전후해 부산 지역 숙박요금이 급등했다는 지적이 잇따른 데 따른 것이다.

BTS 공연이 열리는 6월 12~13일을 전후로 해운대역 인근 숙소의 1박 요금은 최소 70만원대에서 최대 120만원대까지 치솟았다.

동래구와 기장군 등 다른 지역에서도 숙박요금이 4~10배 이상 인상된 사례가 확인됐다.

이와 관련 이 대통령은 전날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하며 "(바가지요금이 적발될 경우) 부당하게 취득한 이익보다 손해가 훨씬 크도록 조치해야 한다"고 강조했다.

한편 부산시는 향후 관광수용태세 전반을 점검하기 위한 관계기관 회의도 개최할 예정이다.

BTS 공연 장소가 확정되는 대로 숙박 수요 쏠림을 완화하기 위해 콘서트장과 대중교통 접근성이 좋은 숙박 밀집 지역 정보를 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 안내할 계획이다.

박형준 부산시장은 "바가지요금 QR 신고 시스템과 현장점검을 병행해 불공정 숙박 거래 행위를 사전에 차단하겠다"며 "부산시는 가용한 모든 행정력을 동원해 이번 콘서트의 성공 개최를 지원하겠다"고 말했다.