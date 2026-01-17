신동욱, ‘당게 논란 공개 검증’ 제안…친한계 강력 반발

국민의힘 한동훈 전 대표가 이른바 ‘당원게시판(당게) 사태’로 윤리위에서 제명 처분을 받은 것을 놓고 당내 갈등이 계속되는 가운데, 장동혁 대표와 가까운 신동욱 최고위원이 17일 당게 사태에 대한 최고위 차원의 공개 검증을 제안했다. 친한(친한동훈)계는 이를 두고 “조작 징계를 자인한 것"이라며 반발했고, 장동혁 대표 측 인사들이 반박에 나서며 설전이 이어졌다.

17일 서울 영등포구 국회 인근에서 열린 국민의힘 한동훈 전 대표의 제명 취소 촉구 집회에서 참가자들이 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

신 최고위원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “논란이 너무 길어지고 있다”며 당게 사태에 대한 최고위 차원의 공개 검증을 제안했다. 이어 장 대표가 재심 신청 기간에 한 전 대표에 대한 징계 확정을 보류하겠다고 밝힌 것을 언급하며 “한 전 대표에 재심 기회를 부여했지만 한 전 대표가 응하지 않고 있다”고 지적했다. 이어 “이 상태로 (제명) 의결이 되면 분란이 더 커진다”고 주장했다.

그러면서 “뒤끝을 남기지 않도록 객관적이고 철저한 검증이 필수적”이라며 “이를 위해 한 전 대표와 가족들의 개인정보 이용 동의도 있어야 할 것”이라고 강조했다.

이에 대해 친한계는 즉각 반발했다. 박정훈 의원은 페이스북에 신 최고위원의 글을 링크한 뒤 “그렇다면 검증도 안 하고 제명 결정을 했다는 말이냐. ‘조작 징계’를 자인이라도 하는 거냐”고 반문했다.

그러면서 “‘걸림돌은 제거한다’고 다 결론 내놓고 이제와서 무슨 검증을 한다는 것이냐”며 “감정적으로 제명을 의결해서 당을 풍비박산 내고, 지방선거까지 망치고 있는 분들이 이제와서 ‘감정적으로 처리할 일이 아니다’라고 하니 어이가 없다. 반성부터 하고 자중하라”고 일갈했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 서울 여의도 국회 소통관에서 중앙윤리위원회의 자신에 대한 제명 결정과 관련해 입장을 밝히기 위해 발언대에 올라 있다. 뉴시스

김종혁 전 최고위원도 페이스북에 “당무감사위, 윤리위는 독립기구여서 간섭 안 한다더니 느닷없이 최고위에서 검증하자고?”라며 “아주 인디언 기우제를 지내라”고 썼다.

이에 대해 장 대표와 가까운 장예찬 여의도연구원 부원장은 페이스북에 “한동훈은 공개검증도, 윤리위 재심도, 가처분도 못 한다”며 “뭐라고 말해도 범죄 자백이 될 수밖에 없으니 아무것도 못 하고 조작이라는 땡깡만 부리는 것”이라고 주장했다.

이어 “더구나 특검 때문에 목숨 걸고 단식하는 당 대표를 민주당보다 더 조롱하는 게 바로 친한계”라며 “대화가 통할 것이라는 기대 자체가 무의미한 사상 최악의 몰상식 계파”라고 독설을 퍼부었다.

장 대표 측과 친한계간 공방이 계속되는 가운데 한 전 대표 지지자 수백 명은 이날 국회의사당역 앞에서 집회를 열고 한 전 대표 징계 취소를 촉구했다. 연단에 오른 김종혁 전 최고위원은 당무감사위로부터 당원권 2년 정지의 중징계를 받은 사실을 거론하며 “저를 돌로 쳐서 머리에서 피가 나게 할지라도 저는 제 손으로 이 잘못된 썩은 정치, 한동훈 대표와 함께 끝까지 들이받겠다”고 외쳤다.