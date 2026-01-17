김민석-김동연 의기투합…“경기도는 李 대통령의 든든한 지원군이자 동지”

김민석 국무총리가 경기 수원시에서 열린 ‘K-국정설명회’에 참석해 경기도와 김동연 지사를 응원했다.

17일 경기도에 따르면 김 총리는 전날 수원컨벤션센터에서 열린 ‘경기도당 신년특강 K-국정설명회’에서 이재명 정부에서 경기도의 역할을 강조했다.

김동연 지사 페이스북 캡처

김 총리는 “경기도가 대한민국의 민주주의를 지키는 것뿐만 아니라 경제의 미래를 만들어가는 데에 중요한 역할을 하고 있다”며 “민주 정치 세력은 처음부터 끝까지 단결해야 한다”고 강조했다.

이어 경기도를 가리켜 “이재명 대통령의 가장 든든한 지원군이자 동지, 힘의 원천이 됐다”고 덧붙였다.

김 총리는 그러면서 이 대통령의 ‘5극 3특’ 지방균형발전 기조와 20조원대 통합특별시 지원을 언급하며 “경기도만 달려가면 전체 대한민국이라는 기관차가 탈선해 버릴지 모르는 어려움에서 선택한 결단”이라고 설명했다.

이재명 정부의 경제·외교 전략에 대해선 “(성장률 전망치 2.0% 등은) 완전히 무너졌던 대한민국 경제가 반등의 실마리를 잡은 것”이라며 “(한미관세협상에서) 조선업을 협상의 지렛대로 삼는 전략을 세운 게 중요했다. (일본 등) 우리와 경쟁하는 다른 나라들보다는 불리하지 않게 협상을 해냈다”고 평가했다.

이날 김 총리는 경기도의 중요성을 반복해 언급했다. 김 총리는 “앞으로 미래 먹거리(산업) 중에 중요한 것들을 집적해서 많이 갖고 있는 곳”이라며 “전국을 이끌고 있고, 정치적으로는 민주당의 가장 단단한 기반이자 경제적으로 첨단 미래 산업의 거점”이라고 강조했다.

이 자리에는 김 지사를 비롯해 김승원 경기도당위원장 등이 참석했다. 도지사 출마를 선언한 김병주 의원과 양기대 전 의원, 출마 후보군으로 거론되는 한준호(고양을) 의원도 참석했다. 경기도교육감 출마를 선언한 안민석 전 의원을 비롯해 이재준 수원시장 등 함께했다.

김 총리는 김 지사를 지명하며 “경제의 최고 전문가인 김동연 지사님 앞에서 (경제)말씀을 드리려 한다”고 언급하기도 했다.

이날 김 지사는 자신의 페이스북에 글을 올려 “총리님 말씀에 도당 당원들과 도민 모두 큰 자부심을 느꼈다”면서 “국정 제1동반자 경기도는 끝까지, 든든하게 그 여정을 뒷받침해 나갈 것”이라고 화답했다.