'1인1표제'에 與지도부 계파 균열 표면화…鄭리더십 다시 시험대

8월 전대 앞둔 규칙 변경에 비당권파 견제…일각 "치열한 싸움 될 것"

더불어민주당 정청래 대표의 리더십이 다시 시험대에 오른 모습이다.



최고위에 자신과 가까운 당권파 인사 2명이 합류한 것을 계기로 이른바 1인1표제 재추진에 나서자마자 비당권파가 일제히 이의를 제기하면서 지도부 내 뚜렷한 균열이 확인됐다는 점에서다.

더불어민주당 정청래 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

민주당은 지난 16일 최고위에서 정 대표의 핵심 공약인 1인1표제 도입을 재추진하기로 '만장일치'로 결정했다고 밝혔다.



그러나 바로 최고위에서 비공개로 논의하는 과정에서 비당권파인 이언주·강득구·황명선 최고위원이 문제를 제기한 사실이 알려졌다.



나아가 당연직 최고위 구성원인 한병도 원내대표도 1인1표제에 대해 적극적인 입장을 보이지 않은 것으로 전해졌다.



결과적으로 9명의 최고위원 중 정 대표 본인, 정 대표 체제에서 당직을 지냈던 최고위원 2명(문정복·이성윤), 정 대표가 지명한 최고위원 2명 등 5명이 적극 찬성한 반면 나머지 4명은 사실상 반대(조건부 찬성) 내지 신중·중립 입장을 보이면서 계파 대립이 표면화한 것이다.



특히 강득구 최고위원이 정 대표가 다음 전당대회에 출마한다면 1인1표제 도입은 '이해충돌'이 될 수 있다며 이에 관한 문제를 당원들에게 물어야 한다고 주장하면서 주목받았다.



강 최고위원이 8월 전대 출마 가능성이 제기되는 김민석 국무총리와 가깝다는 이유 때문이었다.



이에 1인1표제를 둘러싼 최고위 내 균열이 여권 내 세력 분화를 가속화할 수도 있다는 전망도 일각에서 나온다.



1인1표제를 둘러싼 대립이 2028년 총선 공천권을 행사하는 차기 당 대표를 누구로 할 것이냐를 두고 대결 구도로 치환될 가능성이 없지 않아서다.



당내에는 1인1표제로 당내 선거에서 권리당원의 영향력이 지금보다 커질 경우 권리당원이 주요 지지기반인 정 대표가 최대 수혜자가 될 것이란 의견이 적지 않다.



정 대표에 비판적인 한 의원은 18일 연합뉴스와 통화에서 "다른 현안이 많은데 굳이 1인1표제를 추진한다는 것은 순수하지 않은 의도"라며 "다음 주 당내 논쟁이 불붙으면 치열한 싸움이 될 것"으로 관측했다.



다만 당내에서는 당원 주권주의 측면에서 1인1표제의 상징성이 크다는 점을 감안하면 정 대표가 이번에는 도입에 성공할 것이란 전망도 같이 나온다.



앞서 지난 연말에는 1인1표제 도입을 위한 당헌 개정안이 당내 투표에서 부결된 바 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 제431회국회(임시회) 제1차 본회의에서 박찬대, 양문석 의원과 대화를 하고 있다.

이런 상황에서 정 대표와 가까운 양문석 의원은 16일 밤 정 대표와 '친명'(친이재명) 박찬대 의원이 만나 서로 어깨동무하고 찍은 사진을 공개했다.



작년 전대에서 당권을 놓고 경쟁한 박 의원과 함께 한 사진을 통해 우회적으로 정 대표 자신의 '원팀' 정신을 강조하기 위한 차원으로 보인다.

<연합>