현대가 신우현 일상 공개 "집안 배경 있지만…"

현대가인 국내 유일 F3 드라이버 신우현이 일상을 공개했다.

신우현은 17일 방송한 MBC TV '전지적 참견 시점'에서 "F4는 전 세계에 300명, F3는 30명, F2는 22명, F1은 20명밖에 없다. 2021년 카트를 처음 탔는데, 8개월 뒤 출전한 시합에서 준우승을 차지했다. 2022년 F4에 데뷔했을 때 우승했다. 돈을 받고 뛰는 레벨은 F1뿐이다. 몇몇 경기는 200만~300만원 상금이 있긴 한데, F1만 바라보고 하는 것"이라며 "한 번 대회에 나갈 때마다 경차 한 대 정도 든다. 벌금도 세다. 선수의 모든 소리가 중계 돼 욕하면 1억원까지 내는 선수도 있다"고 밝혔다.

프랑스, 영국, 한국을 오가며 생활했다. "작년에 탄 비행기만 120번 정도"라고 귀띔했다. 비시즌을 맞아 한국에 귀국, 13시간 밖에 되지 않았지만 일어나자마자 훈련했다. 집에는 개인 트레이닝룸이 갖춰져 있었다. 체중을 재고, 식단관리 음식을 만들어 먹었다. 이후 체력단련장과 레이싱 시뮬레이터장, 카트 레이싱장에서 훈련했다.

어머니 정윤이씨가 매니저로 등장했다. 신우현이 레이싱을 시작했을 때부터 매니저 역할을 해왔다며 "살림살이, 멘털케어를 전담하고 있다. 시즌 중엔 모든 시합을 하나도 빠트리지 않고 쫓아다니며 응원하고 있다"고 털어놨다. "본인 인생을 걸었다"며 "이제는 레이서가 차만 빨리 타고 성적만 좋다고 되지 않고 레이서 자체로 유명해지는 게 못지 않게 중요하다. 여러분들이 사랑과 관심을 주면, 그 힘으로 더 성장하게 될 것 같다. 응원해달라"고 청했다.

정씨는 "신우현 선수가 4년 만에 많은 성장을 했는데, 어떤 분들은 '부모 집안 배경 덕에 남들보다 쉽게 여기까지 올 수 있었다'고 생각하는 분이 있는 거 잘 안다"며 "운 좋게 부모 도움으로 이 자리까지 온 것도 사실이긴 하나, 본인이 피나는 노력을 하는 걸 알아봐주면 감사하겠다"고 했다.

신우현은 정윤이 해비치호텔앤드리조트 고문과 신성재 전 현대하이스코 사장의 막내 아들이다. 부부는 2014년 이혼했으며, 세 아들을 뒀다. 신우현 외할아버지는 정몽구 현대자동차그룹 명예회장, 외삼촌은 정의선 현대차그룹 회장이다.

<뉴시스>