'마돈나 전남편' 숀 펜, 38세 연하 여친과 손잡고 데이트

숀펜, 발레리아 니코브. AFP=뉴스1

마돈나 전남편이자 할리우드 배우 숀 펜이 38세 연하 연인과 변함없는 애정을 이어가고 있다.

미국 연예 매체 페이지식스와 피플 등은 16일(현지 시각) 숀 펜과 그의 연인인 모델 발레리아 니코브가 최근 함께 시간을 보내는 모습이 포착됐다고 보도했다. 두 사람은 지난 14일, 제83회 골든글로브 시상식 이후 캘리포니아주 산타모니카 일대에서 쇼핑을 즐기며 데이트를 만끽한 것으로 전해졌다.

공개된 사진 속 숀 펜과 발레리아 니코브는 손을 맞잡은 채 거리를 걷고 있었다. 자연스럽고 다정한 분위기 속에서 두 사람의 여전한 관계를 짐작하게 한다.

숀 펜은 1960년생으로 올해 60대 중반이며, 1998년생인 발레리아 니코브와는 38세의 나이 차이가 난다.

두 사람의 열애는 2024년 9월 스페인 마드리드에서 키스 장면이 포착되며 열애설이 터졌고, 이후 같은 해 11월 열린 제21회 마라케시 국제영화제에서 나란히 레드카펫에 오르며 공식 석상에 함께 등장, 연인 관계를 인정했다.

한편 숀 펜은 과거 마돈나(1985년~1989년), 로빈 라이트(1996년~2010년), 레일라 조지(2020년~2021년)와 부부관계를 이어갔으나 모두 이혼했다.