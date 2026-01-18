2025년 경북 화재 3123건…사망 60명·재산피해 1조1000억원

경북소방본부는 지난해 도내에서 모두 3123건의 화재가 발생한 것으로 집계됐다고 18일 밝혔다.

지난해 인명 피해는 60명이 숨지고 224명이 다쳤다. 재산 피해는 1조1600억원으로 집계됐다. 화재 건수는 전년에 비해 191건(6.5%) 증가하는 데 그쳤지만, 인명피해는 70명(32.7%), 재산피해는 1조800억원(1283.2%) 늘어났다.

사진=연합뉴스

지난해 3월 의성에서 시작한 초대형 산불의 영향으로 인명 피해와 재산 피해가 늘어난 것으로 분석했다.

불이 난 장소는 주거시설이 785건(25%)으로 가장 많았다. 이어 야외 및 도로 830건(27%), 산업시설 501건(16%), 자동차 및 철도 470건(15%), 기타 537건(17%) 등이었다.

화재 원인은 부주의가 1401건(44.9%)으로 가장 많았다. 전기적 요인에 의한 화재가 789건(25.3%)으로 두 번째로 많았다. 이밖에 원인 미상 218건(6.9%), 기계적 요인에 의한 화재 395건(12.6%), 기타 320건(10.3%) 등으로 집계됐다.

경북소방본부 관계자는 “주민이 안전하고 행복하게 살 수 있도록 화재와 각종 재난에 철저히 대비하는 소방 안전 정책을 추진하겠다”고 말했다.