2025년 경북 화재 3123건…사망 60명·재산피해 1조1000억원

안동=배소영 기자 soso@segye.com
경북소방본부는 지난해 도내에서 모두 3123건의 화재가 발생한 것으로 집계됐다고 18일 밝혔다.

 

지난해 인명 피해는 60명이 숨지고 224명이 다쳤다. 재산 피해는 1조1600억원으로 집계됐다. 화재 건수는 전년에 비해 191건(6.5%) 증가하는 데 그쳤지만, 인명피해는 70명(32.7%), 재산피해는 1조800억원(1283.2%) 늘어났다.

사진=연합뉴스

지난해 3월 의성에서 시작한 초대형 산불의 영향으로 인명 피해와 재산 피해가 늘어난 것으로 분석했다.

 

불이 난 장소는 주거시설이 785건(25%)으로 가장 많았다. 이어 야외 및 도로 830건(27%), 산업시설 501건(16%), 자동차 및 철도 470건(15%), 기타 537건(17%) 등이었다.

 

화재 원인은 부주의가 1401건(44.9%)으로 가장 많았다. 전기적 요인에 의한 화재가 789건(25.3%)으로 두 번째로 많았다. 이밖에 원인 미상 218건(6.9%), 기계적 요인에 의한 화재 395건(12.6%), 기타 320건(10.3%) 등으로 집계됐다.

 

경북소방본부 관계자는 “주민이 안전하고 행복하게 살 수 있도록 화재와 각종 재난에 철저히 대비하는 소방 안전 정책을 추진하겠다”고 말했다.

배소영 기자

