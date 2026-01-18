올해 중소·벤처 지원정책 망라…경과원, AI·반도체 집중 설명회

경기도경제과학진흥원(경과원)이 도내 중소·벤처기업의 수출과 연구·개발(R&D)을 지원하기 위한 올해 첫 합동설명회를 개최한다.

18일 경과원에 따르면 ‘2026년 중소·벤처기업 지원시책 합동설명회’는 22일 오후 2시 수원 경과원 경기홀에서 열린다. 도내 중소·벤처기업과 관련, 올해 달라진 지원사업들을 한자리에서 확인할 수 있는 자리다.

김현곤 경기도경제과학원장

설명회에는 경기지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 신용보증기금, 경기신용보증재단, 경기테크노파크, 코트라(KOTRA) 등 9개 기관이 참여한다. 각 기관은 올해 중점 추진 정책 외에 기관별 핵심 사업을 소개한다.

행사는 △수출 및 판로 지원 △연구개발(R&D) 지원 △정책자금 및 금융지원의 3개 분야로 나뉘어 진행된다.

수출 세션에서는 해외시장 진출 전략과 온라인 판로개척 지원사업을 안내한다. R&D 세션에선 정부 과제 신청 요령과 기술사업화 정책을 소개한다. 정책자금 세션에서는 자금 부담 완화를 위한 보증 프로그램을 다룬다.

인공지능(AI)과 반도체 등 신산업 분야 지원 확대 방안을 중점적으로 다룰 예정이다. 행사장 로비에서는 기관별 상담 부스도 운영된다.

경과원 중기 지원책 합동 설명회 포스터. 경과원 제공

경과원은 도내 30개 지역을 순회하는 ‘찾아가는 설명회’도 운영할 예정이다. 참가 신청은 경기기업비서 누리집에서 할 수 있다.

김현곤 원장은 “이번 설명회는 창업부터 정책자금, 기술 개발, 혁신, 판로개척, 수출에 이르는 기업 생애 전 주기 지원 정보를 한자리에서 확인할 수 있는 자리”라고 설명했다.