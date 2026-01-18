"자고 나면 신고가"…새해 코스피 불장에 상장사 13% '행복한 비명'

사상 첫 4800선 안착에 '오천피' 기대감

정부 3차 상법 개정안 추진도 호재

새해 들어 코스피가 하루도 빠짐 없이 최고치를 경신하며 상장 주식의 약 13%가 52주 신고가를 기록한 것으로 나타났다.

18일 한국거래소에 따르면 이달 들어 지난 16일까지 유가증권시장에서 장중 52주 신고가를 기록한 종목은 모두 117개로 집계됐다. 이는 현재 거래 중인 코스피 전체 상장 종목(929개)의 13%에 달한다.

지난 16일 서울 중구 우리은행 본점 로비 금융전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 연합뉴스

국내 반도체 대형주가 글로벌 인공지능(AI) 수요 증가 기대감과 대만 반도체 기업 TSMC의 역대 최대 실적 소식 등에 일제히 올라 52주 신고가를 경신했다. 구체적으로 삼성전자가 지난 16일 장중 14만500원까지 올라 52주 신고가이자 역대 최고가를 경신했으며, 같은 날 삼성전자 우선주도 11만1500원까지 상승해 52주 신고가를 기록했다. SK하이닉스도 지난 8일 장중 78만8000원까지 올라 52주 신고가이자, 사상 최고가를 경신했다.

역대급 ‘불장’에 거래대금이 급증하자 수혜가 기대되는 증권주도 줄줄이 신고가 목록에 이름을 올렸다. 대표적으로 미래에셋증권(16일·3만2600원), 키움증권(15일·33만8000원) 등이 이달 52주 최고가를 새로 썼다.

아울러 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에서 부각된 로보틱스 모멘텀에 힘입어 현대차 계열사도 신고가 행렬에 동참했다. 현대차 16일 42만6500원으로 52주 신고가를 경신했으며, 기아(16일·15만9500원), 현대모비스(13일·46만8500원) 등 그룹주도 줄줄이 52주 최고가를 기록했다.

최근 베네수엘라 사태 및 미국의 이란 공격 가능성 등 지정학적 긴장이 고조되며 지난 15일 한화에어로스페이스(132만9000원), 한화시스템(9만9300원) 등 방산주도 줄줄이 52주 신고가를 경신했다.

서울 여의도 증권가. 연합뉴스

코스피는 이달 들어 11거래일 연속 상승하며 연일 사상 최고치를 경신 중이다. 글로벌 AI 수요 증가 기대에 따른 반도체주 상승, CES 모멘텀발 자동차·로봇주 강세 등이 맞물린 결과다. 지난 16일 코스피는 사상 처음 종가 기준 4800선 고지를 밟으며 ‘오천피’ 시대를 눈앞에 두고 있다. 증권가에서는 이르면 이달 안에 코스피 5000 달성이 충분히 가능하다는 이야기도 나온다. 특히 자사주 소각 의무화를 골자로 하는 정부의 3차 상법 개정안 입법 논의가 속도를 내는 점도 5000피 가능성을 높이고 있다. 이는 지주·증권주의 상승 모멘텀이 될 수 있어서다.

다만 미국 트럼프 행정부의 관세 적법 여부에 대한 미국 대법원의 판결이 미뤄지며 불확실성이 상존하는 점과, 최근 하워드 러트닉 미국 상무장관이 한국 등 반도체 생산국에 ‘100% 반도체 관세’를 언급한 점, 미국과 이란의 군사 충돌 우려 등이 변수가 될 것으로 보인다.