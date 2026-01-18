국힘 “청문회? 그건 쇼…이혜훈, 피의자 자리에 앉아야 할 사람”

‘빈자료 청문회’ 못 한다… 초강수 둔 국힘



野 “이 후보자, 갑질·부동산 투기 및 꼼수 증여

자녀 장학금·병역·취업 특혜 등 각종 의혹 산적

최소한의 자료 제출 외면…청문회 무력화 전략

이재명 대통령, 부적격 인사 즉각 철회해야”

국민의힘 소속 국회 재정경제기획위원회위원들은 18일 “이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회를 전면 거부한다”고 밝혔다.

이들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “이 후보자는 국회 청문회장이 아니라 수사기관 피의자 자리에 앉아야 할 사람”이라며 이같이 말했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 연합뉴스

이어 “여야는 자료 제출이 의혹을 검증하기에 충실하지 않다면 일정을 미룬다고 분명히 합의했다”며 “후보자는 개인정보 등을 핑계로 추가 자료 제출을 전혀 하지 않고 있고, 여당은 19일 청문회를 일방적으로 밀어붙이고 있다”고 지적했다.

그러면서 “후보자가 빈 껍데기 자료만 앞세워 과거 세탁에만 급급한데, 맹탕 청문회를 한들 누가 후보자 답변에 고개를 끄덕일 수 있겠느냐” 며 “아무도 수긍할 수 없는 거짓 해명쇼는 열 가치가 없다”고 주장했다.

최수진 원내수석대변인도 논평을 통해 “이 후보자를 둘러싼 의혹은 이미 상식과 한계를 넘어섰다”며 “국회 청문회로 넘어갈 사안이 아니라, 즉각적인 수사가 필요한 상황”이라고 비판했다.

최 수석대변인은 이 후보자의 갑질 논란, 부동산 투기 및 꼼수 증여, 자녀 장학금·병역·취업 특혜 등 각종 의혹을 언급하며 “후보자는 최소한의 자료 제출조차 외면한 채 국회 청문회를 무력화하려 하고 있다”고 지적했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

그는 “이런 상황에서 국회가 무엇을 더 검증하라는 것이냐”며 “이재명 대통령은 더 이상 국회 청문회 뒤에 숨지 말고, 부적격 인사를 즉각 철회해야 한다. 국회와 국민을 무시하는 인사는 결코 탕평 인사가 될 수 없다”고 말했다.

여야는 지난 13일 국회 재경위 전체 회의를 열고 이 후보자에 대한 인사청문회를 19일 오전 10시에 열기로 합의했다.

다만 자료 제출이 미흡할 경우 날짜를 미룰 수 있도록 조건을 두면서 자료 제출기한을 15일까지로 설정했다.

더불어민주당은 이미 19일 개최 일정을 의결한 만큼 일단 청문회를 열어야 한다는 입장이다. 이에 국민의힘이 보이콧 입장을 고수할 경우 민주당의 단독 개최 가능성도 거론된다.