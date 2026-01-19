[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 19일 (월요일) “돈 필요한데… 누구한테 빌리지?” 서남방에서 찾자!

96년생 상대방에게 상처를 주지 말아야 한다. 84년생 말로 인한 구설수가 있겠구나. 72년생 자신을 드러내는 만큼 이익이 돌아온다. 60년생 활용가치가 있는지 신중히 검토하라. 48년생 엎질러진 물을 담을 가능성이 농후하다. 36년생 정신적인 안정과 더불어 건강에 유념하라.

97년생 기초공사가 튼튼하면 모든 것이 순조롭다. 85년생 재물이 풍성하니 마음도 여유롭다. 73년생 이론적인 것에 치중하면 실리적인 것을 놓친다. 61년생 의사소통이 원활하지 않으면 업무가 중단된다. 49년생 인간적인 방법으로 다가서야 효과적이다. 37년생 운수대통이라고 자만하지 마라.

98년생 거슬리는 부분이 있다면 단번에 제거하라. 86년생 어둠이 사라지고 빛이 밝게 비쳐온다. 74년생 망설였던 분야에 적극적으로 도전하라. 62년생 자신에게 힘겨운 일은 남에게 맡겨라. 50년생 육체적인 건강보다 정신 안정에 신경써라. 38년생 마음 아픈 일도 시야를 벗어나며 편하다.

99년생 공과 사를 정확하게 구분해야 할 때이다. 87년생 주변 사람들과 작은 충돌이라도 피하라. 75년생 꼬이는 하루니 자중하고 삼가라. 63년생 정직하고 당당하게 참 삶을 영위하라. 51년생 순리대로 행하면 원하는 것을 얻는다. 39년생 소리 없이 들어오는 재물에 탈이 생긴다.

00년생 충동적인 구매로 인한 지출을 자제하자. 88년생 좋은 운이 도래하니 새롭게 시도하라. 76년생 눈치 없는 행위로 면박 당한다. 64년생 상승하고 싶다면 기초를 다져라. 52년생 어려움이 사라지고 평탄한 길이 나타난다. 40년생 사람인지 짐승인지 자세히 살펴야 한다. 28년생 성실하게 대하면 댓가를 얻을 수 있다.

01년생 중요한 약속은 주 후에 하면 일이 성사된다. 89년생 대인관계 더욱더 신중히 하라. 77년생 장점을 살려나갈 기회에 대비하여 준비하라. 65년생 단순하게 생활하면 작은 소득이 생길 수 있다. 53년생 비교적 평탄한 길이 눈앞에 나타난다. 41년생 무소식이 희소식이니 편하게 생각하라. 29년생 금기시하는 사안을 행하면 구설에 오른다.

02년생 여성은 잦은 외출을 삼가하자. 90년생 뜻한 대로 일이 잘 풀려나간다. 78년생 일관된 태도를 유지하면서 마음을 움직여라. 66년생 방향을 잡지 못해 우왕좌왕하니 계획을 세워라. 54년생 예민한 판단력이 요구되니 평정을 찾아라. 42년생 유사한 것을 두고 오해를 산다. 30년생 어려운 때를 지혜롭게 넘겨야 한다.

03년생 지나침은 모자라는 것 보다 못하다. 91년생 동남쪽에 이익이 있으니 찾아가라. 79년생 이동운은 불길하니 자제하라. 67년생 시작이 늦은 만큼 결과도 미약하다. 55년생 어려운 일은 맡기고 쉬운 일을 찾아라. 43년생 삼 년 가뭄이면 바닥을 드러내는 법이다. 31년생 해결책이 있지만 과정이 어려울 듯하다.

04년생 선행한 후 결과를 바라지 말자. 92년생 하던 일에 작은 이득이 있다. 80년생 인정받기를 원하거든 먼저 보여주어라. 68년생 새로운 일을 벌이면 불리하다. 56년생 작은 이익을 취할 수 있으니 바랄 것이 없다. 44년생 긴장감이 심할 때는 건강에 적신호 온다. 32년생 누군가를 이용하려는 마음의 위험하다.

05년생 선행한 후 결과를 바라지 말자. 93년생 계획한 대로 일이 순탄하게 풀린다. 81년생 자신의 능력을 발휘하고 인정받는다. 69년생 어려움이 따르니 조언을 구하는 것이 좋다. 57년생 영업하는 사람은 계약을 체결한다. 45년생 인정할 수 있는 선에서 상대방과 타협해라. 33년생 가족과 함께하는 시간을 가져라.

06년생 지금은 변화를 갈구하는 운이다. 94년생 허니문은 끝나도 로맨스는 계속된다. 82년생 내 것이 아니면 쳐다보지 않아야 편하다. 70년생 내세울 것이 없다는 것은 자격지심. 58년생 자신감을 보여줄 수 있다면 만사형통이다. 46년생 사람을 좋아하는 것보다 아름다운 모습은 없다. 34년생 많다고 좋은 것도 아니다.

95년생 욕심부리지 말고 현상태를 유지하라. 83년생 우애를 생각하고 부모님께 효를 다해라. 71년생 마음을 비운다는 것은 쉬운 일이 아니다. 59년생 오름세에 접어드니 상황이 길하다. 47년생 무심해지는 시기니 대화의 시간을 마련하라. 35년생 외부 영향으로 인한 이동은 이롭지 않다.

