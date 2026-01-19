1분기 제조업 매출 ‘냉기’… 반도체 등 전 업종서 감소

산업硏 조사서 매출전망 BSI 93

전 분기보다 하락… 부진 장기화

올해 1분기 국내 제조업 매출이 전 분기보다 감소할 것이라는 전망이 나왔다.



산업연구원(KIET)은 지난달 8~19일 국내 제조업체 1500곳을 대상으로 경기실사지수(BSI) 조사를 한 결과, 1분기 매출 전망 BSI가 93으로 집계됐다고 18일 밝혔다. BSI는 100을 기준으로 200에 가까우면 전 분기 대비 개선할 것이란 의견이 많다는 것을, 0에 근접하면 악화할 것이란 견해가 우세하다는 의미다.



분기별 매출 전망 BSI는 2024년 3분기 이후 7개 분기 연속 100 이하에 머물며 제조업 부진이 장기화하고 있는 모습이다. 매출 외에도 시황(91), 수출(95), 설비투자(96), 고용(98), 자금 사정(88) 등 주요 항목의 1분기 전망 BSI가 모두 기준선을 밑돌았다.



업종별로는 조선이 99로 가장 높았고, 바이오헬스·화학(98), 반도체·디스플레이(97) 등이 기준선에 근접했으나 전 업종에서 매출 감소가 예상됐다. 조선·바이오헬스·반도체 등 상대적으로 선방하는 업종 역시 뚜렷한 회복 국면에 진입했다고 보기는 어렵다는 평가다. 미국의 고율 품목 관세 영향을 받는 철강(86)을 비롯해 섬유(84), 정유(87), 가전(88) 등은 1분기 부진이 더욱 심화할 것으로 전망됐다. 전 분기 매출 증가가 예상됐던 무선통신기기 업종도 한 분기 만에 91로 급락했다.



올해 연간 제조업 매출 전망 BSI는 95로 기준선을 밑돌았으나 지난해(91)보다는 소폭 개선됐다. 바이오헬스(107)는 매출 증가가 예상됐고, 반도체와 조선은 각각 100으로 기준선에 걸쳤다. 신산업(103)과 대형업체(102)의 전망은 상대적으로 밝았다.