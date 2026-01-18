조현 “한·중·일 대결보다 대화·연계해야”

서울도쿄포럼서 3국 협력 강조

조현(사진) 외교부 장관이 한·중·일 3국의 긴밀한 연대가 중요해진 시기임을 강조했다.



18일 외교부에 따르면 조 장관은 전날 서울 중구 웨스틴조선 서울에서 열린 서울도쿄포럼 특별세션 기조발언을 통해 세 나라가 분명한 차이점을 갖고 있지만 “대결보다는 대화를, 단절보다는 연계를 추구해 나가야 할 것”이라고 말했다. 이는 이재명 대통령이 얼마 전 방일 때 언급한 “3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력할 필요가 있다”는 발언을 인용하며 나온 것이다.



중·일 간에는 최근 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사 시 개입’ 시사 발언 이후 첨예한 갈등이 이어지고 있다. 이런 상황에서 중재자로서 한국의 역할이 주목되는 가운데, 조 장관이 한·중·일 협력 복원 필요성을 거듭 피력한 것으로 해석된다.



조 장관은 “전후의 일본은 평화헌법이라는 (전전의 일본과) 전혀 다른 선택을 했고, 자유와 민주주의, 법의 지배를 전 세계에 호소하는 국가가 되었다”며 이런 선택이 과거 뜻 있는 일본의 정치인과 시민사회가 한국의 민주화에 연대한 배경이 됐다고 설명했다. 이어 한국의 지난해 계엄 극복 과정을 언급하며 “양국은 서로 다른 역사적 경험을 가졌지만, 위기의 순간에 사회가 스스로를 교정할 수 있는 능력, 다시 말해 민주주의 유전자를 갖게 되었다”고 덧붙였다.



또한 “전후 전쟁을 하지 않겠다는 선택을 했던 일본의 경험과 작년에 민주주의를 되살리는 선택을 했던 한국의 경험은 서로에게 영향을 주어 보다 견고하고 성숙한 관계를 만들 수 있다”고 밝혔다.