‘임시 사령탑’ 캐릭 데뷔… 맨유 ‘맨체스터 더비’ 勝

맨시티에 2-0… 5위로 올라

마이클 캐릭(사진) 감독 체제로 재편한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)가 맨체스터 시티(맨시티)와의 올 시즌 두 번째 ‘맨체스터 더비’에서 완승을 거뒀다.



맨유는 18일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 맨시티와의 2025~2026시즌 EPL 22라운드 홈경기에서 후반에 터진 브라이언 음뵈모와 파트리크 도르구의 연속골을 앞세워 2-0으로 이겼다.



지난 5일 후벵 아모링 감독을 경질한 뒤 지난 14일 마이클 캐릭 감독에게 올 시즌 종료까지 지휘봉을 맡긴 맨유는 이날 승리로 분위기 반전에 성공했다. 캐릭 감독은 사령탑 데뷔전에서 승리를 거뒀고 맨유는 승점 35(9승8무5패)가 돼 5위로 올라섰다. 반면 지난해 9월 4라운드에서 치러진 시즌 첫 맨체스터 더비에서 3-0 대승을 거뒀던 맨시티는 4경기 연속 무승(3무1패)에 그치며 3위 애스턴 빌라(승점 43)에 골득실에서 앞서 2위 자리를 힘겹게 지켰다.



이날 맨유는 볼 점유율에서 31.8%로 압도적으로 밀렸으나 슈팅 수에서는 11개(유효슈팅 7개)-7개(유효슈팅 1개)로 앞서는 등 효율적인 축구로 승리를 따냈다. 맨유는 후반 20분 역습 상황에서 브루누 페르난드스의 단독 드리블 이후 패스를 받은 음뵈모가 페널티지역 왼쪽에서 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 기세가 오른 맨유는 후반 31분 오른쪽 측면을 뚫은 마테우스 쿠냐의 크로스를 도르구가 골대 정면에서 왼발로 추가골을 뽑아내 승리를 매조졌다.