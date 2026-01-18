與 지도부 “1인1표제 반기 해당행위”… 갈등 재점화

금주 재추진 여론조사 앞두고 내홍



鄭 겨냥 “이해충돌” 비청계 주장에

“공약 지키려는 당대표 윽박질러”

‘최고위 만장일치’ 강조하며 경고

8월 전대 앞두고 계파 갈등 재연

더불어민주당 신임 원내지도부가 꾸려진 지 일주일 만에 정청래 대표의 핵심 공약인 ‘1인1표제’를 두고 갈등이 표면화하고 있다. 정 대표 측이 18일 이견 제기를 “해당행위”로 해석하며 강경 대응에 나서자, 비정청래계(비청계) 강득구 최고위원은 “이해충돌 우려”를 들며 공개 반박했다. 새 지도부 출범 당일 “원팀·원보이스 팀플레이”를 강조한 정 대표의 공언이 무색해졌다는 평가다.

정청래 더불어민주당 대표가 지난 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

박수현 당 수석대변인은 이날 국회 기자간담회에서 1인1표제를 당권 경쟁과 연결 짓는 주장에 대해 “이런 논란을 촉발하는 것이 조금 더 가면 ‘해당 행위’라고 비난받아도 할 말 없는 상황”이라고 직격했다. 그는 “1인1표제 공약을 지키려는 정 대표에 대해 ‘연임 포기를 선언하라’거나 ‘이번 당대표 선거에선 적용하지 말아야 한다’고 윽박지르기도 하는데, 민주주의 기본 원리마저 무시하는 처사”라고 지적했다.



민주당은 지난 16일 최고위원회의에서 대의원과 권리당원 표 가치를 1대1로 조정하는 1인1표제 재추진 안건을 의결했다. 그러나 당일 비공개 최고위에서 강 최고위원은 “정 대표가 연임에 도전할 경우 이해충돌 소지가 있다”며 당원 여론조사에 ‘대표 연임’ 적절성을 묻는 문항을 포함하자고 제안했고, 이언주 최고위원도 “전당대회준비위원회에서 논의할 사안”이라고 지적한 것으로 알려졌다. 황명선 최고위원 역시 이에 동의를 표했다고 한다. 이에 정 대표 측은 이날 1인1표제가 최고위에서 ‘만장일치’로 의결됐음을 거듭 강조하며, 이견을 드러낸 비청계 인사들을 향해 사실상 ‘경고장’을 날린 셈이다.



강 최고위원은 즉각 반발했다. 그는 박 수석대변인 발언 이후 페이스북을 통해 “당원 의견수렴 과정에서 현 지도부 재출마 시 (1인1표제) 적용 여부를 함께 묻자는 것이 전부”라며 “1인1표제는 시대정신이자 민주당이 가야 할 길로, 그 정신을 훼손하지 않기 위해 오해의 불씨를 미리 제거하자는 것”이라고 반박했다.



8월 전당대회를 앞두고 김민석 총리가 차기 당대표 후보로 거론되는 가운데, 김 총리와 가까운 강 최고위원이 공개적으로 정 대표와 각을 세우면서 1인1표제 논란이 향후 여권의 권력 재편과 맞물려 계파 갈등으로 크게 번질 수 있다는 관측이 나온다. 이에 정 대표는 “오늘의 일에 사력 다할 뿐”이라며 ‘연임’을 거론한 바 없다는 게 박 수석대변인의 설명이다. 논란 속에서도 1인1표제 당헌 개정안은 22∼24일 권리당원 여론조사를 거쳐 다음 달 2∼3일 이틀간 중앙위 투표를 통해 최종 결정될 전망이다.