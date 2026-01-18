여야, 19일 이혜훈 청문회 놓고 막판 줄다리기

국힘 “청문회 아닌 수사를” 보이콧

민주 “단독 개최 안해” 협조 촉구

이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회가 개최를 하루 앞둔 18일까지도 안갯속에 머물고 있다. 국민의힘이 이 후보자의 부정청약·투기 등 의혹 관련 자료 제출이 부실하다며 청문회를 보이콧하겠다는 입장을 고수하는 가운데, 민주당은 “청문회를 단독으로 개최하지는 않는다”며 여야 간 ‘샅바싸움’이 이어지는 모양새다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 16일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴시

국민의힘 송언석 원내대표는 이날 국회에서 기자들을 만나 “이혜훈 후보자는 청문회 대상이 아닌, 수사 대상이 돼야 한다는 게 우리 당의 입장”이라고 밝혔다. 송 원내대표는 “자료가 충실히 제출되지 않았기 때문에 청문회 자체가 후보자의 여러 문제에 대해 면피성으로 발언하는 자리로 흘러갈 개연성이 많다”고 덧붙였다.



국민의힘은 이 후보자 본인 및 자녀들의 의혹을 검증할 수 있는 증빙자료 없이는 청문회 개최도 없다는 입장이다. 국민의힘은 “이 후보자가 개인정보 미동의를 이유로 핵심 자료 제출을 모두 거부했다”며 공직후보자의 인사청문 관련 자료 제출을 요구받은 기관이 개인정보가 포함됐다는 이유만으로 자료제출을 거부할 수 없도록 하는 ‘이혜훈 방지법(인사청문회법 개정안)’을 발의했다.



민주당은 계획대로 19일 청문회를 개최하겠다는 방침이다. 국민의힘이 끝내 협조하지 않을 경우 민주당이 청문회를 단독 개최할 가능성도 거론되지만, 국회 재정경제기획위원회 여당 간사인 정태호 의원은 통화에서 “단독 개최는 고려하지 않고 있다”고 선을 그었다. 재경위 소속 민주당 의원들은 성명서에서 “이 후보자 측은 주요 자료를 제출하기 위해 노력하고 있고, 민주당 역시 자료 제출을 촉구하고 있다”고 촉구했다.