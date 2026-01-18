[속보] “택배기사로 위장 침입” 70대 노모 눈앞에서 母 지인 살해한 20대男 구속

‘택배기사’로 위장·침입해 어머니 지인인 40대 남성을 흉기로 찔러 숨지게 한 20대가 구속됐다.

18일 원주경찰서에 따르면 춘천지법 원주지원은 살인 등 혐의로 청구된 A(26) 씨에 대한 구속영장을 발부했다.

A 씨는 지난 16일 오후 6시 39분쯤 원주시 태장동 한 아파트에서 B(44) 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

경찰은 “외부인이 침입해 흉기로 위협하고 B 씨를 때리고 있다”는 B 씨 가족의 신고를 받고 출동해 현장에서 A 씨를 검거했다. B 씨는 머리와 목 부위 등을 크게 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

경찰 조사 결과 피해자 B 씨는 체포된 A 씨 모친의 지인인 것으로 확인됐다.

경찰에 따르면 A 씨는 ‘택배기사’로 위장해 B 씨의 집에 침입한 것으로 조사됐다. 당시 B 씨가 귀가하지 않은 상태였다. A 씨는 집 안으로 들어가 B 씨의 모친을 결박하고 폭행·협박한 것으로 파악됐다.

A 씨는 이후 귀가한 B 씨에게 집 안에 있던 흉기를 휘둘러 살해한 것으로 조사됐다. A 씨는 범행 직후 스스로 “사람을 죽였다”고 경찰에 신고했다.

사건 당시 A 씨는 음주 상태는 아니었던 것으로 파악됐으며, 현재까지 약물 사용 정황도 확인되지 않았다.