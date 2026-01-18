유럽 8개국 "그린란드와 연대…관세위협, 대서양관계 약화"

도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 야욕에 반대했다가 관세 부과를 위협받은 유럽 8개국이 그린란드와 연대를 거듭 표명하고 관세 위협을 비판했다.

그린란드 누크 공항에 도착한 사람들이 비행기에서 내려 걸어가고 있다. 연합뉴스

로이터·AFP 통신에 따르면 영국과 독일, 프랑스, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 덴마크는 18일(현지시간) 공동 성명을 내 덴마크 및 그린란드 국민과 전적으로 연대한다고 밝혔다.

이들 국가는 “북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국으로서 우리는 북극 안보를 공유된 대서양 간 이익으로서 강화하는 데 전념한다”고 강조했다. 그러면서 “관세 위협은 대서양 간 관계를 약화하고 위험한 악순환 가능성이 있다”며 “우리는 계속해서 단결하고 대응을 조율할 것이며 우리의 주권을 지키는 데 전념한다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 전날 미국의 그린란드 병합 의사에 반대하는 유럽 8개국을 상대로 내달 1일부터 10%, 오는 6월 1일부터 25%의 대미 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 미국이 그린란드를 매입하겠다며 군사 행동 가능성까지 거론하자 덴마크와 이들국가는 합동 훈련 등을 이유로 그린란드에 소규모 병력을 파견했다.