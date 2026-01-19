임성근, 음주운전 3회 적발 "고개숙여 사죄"

'흑백요리사2' 임성근(58)이 음주운전을 사과했다.

임성근은 18일 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'에 자필 사과문을 올렸다. "먼저 나를 아껴주고 응원해주는 많은 팬들과 시청자들께 고개 숙여 깊은 사죄의 말씀을 올린다. 오늘 내 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다"며 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 내 잘못이며 실수다. 당시 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년간 자숙하며 내 자신을 돌아보는 시간을 가졌다"고 썼다.

"최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 나를 믿어주는 여러분에게 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다. 더 늦기 전에 내 입으로 이 사실을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단, 오늘 이 글을 올리게 됐다. 나의 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 진심으로 사과드린다. 과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 내 자신을 다스리며 살겠다. 다시 한번 모든 분들께 진심으로 사과드린다."

이날 '음식 그리고 음주'라는 제목의 영상에서 음주운전을 자백했다. "옛날엔 일 끝나고 술을 마셨었는데, 5~6년 전부터 조심하고 있다. 조금 안 좋은 일도 있었다. 말 나온 김에 얘기한다"며 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐 3번 음주(운전)를 했다. 평소 난 술을 마시면 차에서 잔다. 차에서 자다가 경찰에 걸려 상황 설명을 했는데, '왜 시동을 걸고 있냐'고 하더라. 알고 보니 시동을 끄고 앉아있어야 하는 거더라. 그때 한 번 있었는데, 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근 적발된 건 5~6년 전"이라고 털어놨다.

제작진이 "요즘에는 한 잔만 드셔도 대리기사를 불러 가는 걸 봤다"고 하자, 임성근은 "그렇다"고 수긍했다. "원래는 숨기고 싶었지만, 괜히 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처 받지 않느냐. 내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다. 그래서 정신 차리고 안 하는 것"이라며 "형사 처벌을 받아 면허가 취소됐는데 다시 면허를 땄다"고 부연했다.

"갑자기 팬들 많이 생겼는데 두렵지 않느냐"는 질문엔 "이게 나다. 날 싫어할 분들은 당연히 있을 것"이라면서도 "숨기고 싶지 않다"고 답했다. "(음주운전을 밝히지 않으면) 내가 못 산다. 어마어마한 사랑을 받으니 부담이 돼 마음에 있는 것을 하나씩 털어내고 싶다"며 "바쁘고 힘든 삶을 살다보니 술을 많이 좋아했는데 너그럽게 용서해주길 바란다. 문제가 생기지 않도록 앞으로 조심히 살겠다"고 약속했다.

임성근은 올리브 '한식대첩3'(2015) 우승자다. 넷플릭스 '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁2'(2025~2026)에 출연했다.

